Dark Data, el costat fosc del Big Data

Igual que els astrofísics postulen l'existència en l'univers d'una matèria i energia fosques no detectables, però que poden constituir el 95% de tot el que existeix, la major part de la informació que circula per les xarxes queda fora del rang d'estudi de les empreses. És el que es coneix com Dark Data o Dades Fosques, per a alguns una font de riquesa potencial i per a altres un motiu de risc.





La consultora Gartner defineix el Dark Data com aquells actius d'informació que una organització recull, processa i emmagatzema durant les seves activitats de negoci, però que no arriba a posar en valor ni explotar. D'acord amb International Data Corporation (IDC), el 90% de les dades no estructurades no s'analitzen mai (alguns en parlen del 80%). Es tracta d'una ingent quantitat d'informació que està en poder de les empreses i que aquestes no saben, no poden o no volen monetitzar.





Isaac Sacolick, expert en transformació digital a StarCIO, aporta una definició més àmplia del fenomen de les dades fosques. Coincideix en què es tracta d'informació emmagatzemada per l'empresa que no és analitzada ni utilitzada i descriu tres possibles tipus:





Dades que existeixen en el si de l'empresa i en un format accessible que no han utilitzat fins al moment.





Dades que estan en poder de l'empresa, però que es troben en formats que resulta molt costós processar per al seu ús.





Dades que no són capturades per l'empresa o que es troben fora del seu rang d'actuació.





Per fer-nos una idea d'aquest concepte podem descriure a tall d'exemple algunes categories d'informació que es poden considerar com Dark Data: informació diversa que deixa el client en les seves relacions amb l'empresa, arxius de registre (log files), informació d'antics empleats , dades sense processar d'enquestes realitzades, registres de trucades de clients, coordenades de geolocalització, registres de tota mena de sensors, cadenes de correus electrònics ...





Realment qualsevol pista o rastre que deixem en la xarxa, per banal o insignificant que sembli, pot ser utilitzada per una empresa per conèixer-nos millor o estudiar el nostre comportament.





Per aquest motiu alguns vegin en el Dark Data una poderosa eina de màrqueting.





El tema és que aparentment les denominades dades fosques semblen ser morralla sense valor que ens arriba sense voler i, però, si els combinem amb altres dades que, o bé vam recopilar per algun fi, o bé vam comprar per explotar comercialment, podem trobar una important font de valor afegit sobre els secrets dels comportaments dels consumidors que ens aporti un avantatge competitiu enfront de la competència.





La mateixa Gartner, que ens aportava una mica més amunt la definició del fenomen, es mostra cautelosa -si no escèptica-, sobre la possible utilitat de tota aquesta informació fosca. Amb un ímpetu obertament desmitificador, desmunta la suposada màquina de fer diners que alguns veuen en aquests retalls d'informació, o si més no, matisa sobre els seus airejats beneficis potencials. Bàsicament, ens recomana: "a menys que vostè, qui porta el negoci, tingui alguna idea sobre què li vol preguntar a aquest Dark Data, no té sentit preocupar-se per això". El que ens vol transmetre és que tota aquesta informació en brut ens ha d'ajudar a provar una idea, una teoria o respondre a una pregunta que fem relacionada amb el màrqueting de negoci, i si no és així, no és més útil que els mobles vells que no tirem i guardem a les golfes, "per si algun dia ens fan falta".





RISC





A part que el Dark Data pugui ser un actiu estratègic o no per a l'empresa, hi ha qui veu en aquest fenomen un risc potencial per al negoci, que pot obrir bretxes de seguretat i fins i tot portar amb si problemes legals. Ed Tittel de CIO.com resumeix els perills que s'albira en les dades fosques, tant si són utilitzats per un negoci en concret com si ho fa la seva competència:





La protecció legal de gran quantitat de dades (financeres, confidencials, sanitàries...) pot convertir en un delicte el seu ús per l'empresa.





Podria fer-se pública, en explotar el Dark Data, informació estratègica sensible de negoci, com les operacions, les aliances o els factors d'avantatge competitiu, posant en risc el funcionament comercial de l'organització.





Qualsevol possible bretxa o fuga d'informació de l'empresa redunda negativament en la reputació de l'organització.





Si una empresa ha decidit no invertir en explotar les Dark Data podria arribar algun agent de la competència per aprofitar-se'n i de la pèrdua d'intel·ligència competitiva.





El progressiu desplegament de l'Internet de les Coses (IOT) no farà sinó augmentar l'univers del Dark Data. Un creixement exponencial del nombre de dispositius i sensors, que es preveu de més de 20 de bilions per al 2050, sens dubte multiplica la quantitat d'informació bolcada a la xarxa, de manera, que les estimacions llancen que la IOT generarà ja el 2019 una quantitat de dades 269 més gran que la que es transmet entre centres de dades o entre dispositius, i la major part serà Dark Data.