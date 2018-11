El portaveu de Cs al Parlament, Carles Carrizosa, ha explicat que el seu partit ha presentat aquest dimarts una denúncia davant la Fiscalia Provincial de Barcelona perquè investigui el suposat contracte del lobby nord-americà Independent Diplomat amb la Generalitat, al qual, segons el partit, l'Executiu català va pagar presumptament 1,6 milions d'euros l'any 2015, sota el mandat del llavors president Artur Mas.





En roda de premsa aquest dimarts, Carrizosa ha indicat que han preguntat a la Conselleria d'Acció Exterior sobre les activitats d'aquest lobby de Washington, però que no han rebut una sola dada sobre aquest assumpte, després del que Carrizosa ha acusat el Govern de " tapar aquesta despesa que va servir per promocionar el procés independentista a l'estranger ".





El portaveu de Cs ha concretat que els responsables d'aquesta despesa són l'expresident de la Generalitat Artur Mas; l'exconseller Francesc Homs, i els responsables del Diplocat el 2015, i ha matisat que aquesta despesa és diferent "dels famosos 5 milions de Mas" que investiga el Tribunal de Comptes.





Carrizosa ha assegurat que és intolerable que se'ls negui informació sobre el contingut de l'encàrrec al lobby, ja que la Generalitat assegura que no ha fet aquesta despesa, després del que ha apuntat que aquest "forma part del pla per suplantar a l'Estat en l'àmbit diplomàtic".





"Sembla mentida i és molt fort que hàgim d'acudir a jutges i fiscals perquè ens donin les dades. Que alguna cosa amaguen és evident", ha defensat Carrizosa, que ha afegit que els exconsellers d'Acció Exterior Raül Romeva i Ernest Maragall, així com l'actual conseller, Alfred Bosch, els han negat informació, però ha afirmat que no consentiran que els estafin.





A més, ha matisat que els fets van passar el 2015, després del procés participatiu del 9 de novembre de 2014, i ha indicat que "el pla preconcebut d'independència va començar en la legislatura d'Artur Mas".





En les diverses peticions a la Conselleria d'Acció Exterior per part de la diputada de Cs al Parlament, Susana Beltrán, l'exconseller Maragall assegurava que no havien contractat els serveis d'aquest lobby i que "no procedia l'accés a la informació sol·licitada ja que els informes sol·licitats incloïen informació de les parts contractuals que havien qualificat com confidencials", segons consta en l'escrit de denúncia de Cs.