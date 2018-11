Jornada negra per al bitcoin. Després de superar pèrdues superiors a 500.000 milions d'euros la setmana passada, la moneda digital més coneguda s'ha deixat un altre 20% del seu valor aquest dimarts.





Darrere d'aquesta important caiguda hi ha el cessament de més de 600.000 "miners", que són els encarregats de generar les cadenes de blocs que sostenen el repartiment de bitcoins. En desaparèixer aquests operadors, el valor del bitcoin s'ha desplomat ràpidament.





Fa mesos que els analistes donaven la veu d'alarma per la inestabilitat d'aquesta moneda digital. Al març el bitcoin ja va caure per sota dels 7.000 euros i el preu del minat va deixar de ser rendible per a molts actors --s'ha de tenir en compte que es sol realitzar de forma gratuïta amb la promesa d'obtenir recompensa en forma de nous bitcoins--.





Aproximadament, 1 de cada 4 màquines dedicades a Bitcoin ha estat apagada. Això no vol dir que no sorgeixin nous professionals en un futur, sinó que ara mateix el sot del bitcoin s'ha aprofundit per la falta d'interès de les grans companyies i el zel amb què els Estats observen l'avanç d'aquesta i altres moneda digital.