L'ús de la intel·ligència artificial a la cirurgia i l'educació, la incorporació de robots i la utilització de biomarcadors per curar malalties són algunes de les innovacions que es facin en els propers cinc anys.





Així ho ha defensat el vicepresident de negocis corporatius i desenvolupament internacional al Stanford Research Institute, Robert Pearlstein, en el marc de la tercera edició del Future Industry Congress, celebrat per Eurecat a Barcelona, ha informat el centre tecnològic aquest dimarts en un comunicat.





Pearlstein ha sostingut que la millor manera d'aprofitar les noves oportunitats és identificar els problemes que les tecnologies poden ajudar a resoldre, i ha advertit que les empreses han d'evitar implementar la tecnologia sense solucionar els problemes dels clients.





Per contra, creu que les companyies han de buscar fora del seu sector central noves idees i inspiració, establir les aliances estratègiques correctes, ser audaços i anar després dels mercats globals.





Durant la jornada també s'ha celebrat una taula rodona sobre innovació en la indústria moderada per la directora de tecnologia de Eurecat, Myriam García-Berro, i que ha comptat amb la participació de representants de Nissan, Hartmann, Grup Carinsa i Advanced Leisure Services.





Han coincidit a assenyalar la innovació com una prioritat en les seves companyies i en què Barcelona està posicionada com un ecosistema per atreure talent.





Durant la tercera edició del congrés també ha inclòs quatre 'workshops' especialitzats en tendències tecnològiques emergents, amb la participació de Seat, HP inc i la Universitat de Glasgow (Regne Unit), entre altres.