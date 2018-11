Les properes eleccions europees comptaran, previsiblement, amb una candidatura de BNG, ERC i EH Bildu, que ultimen detalls d'una llista conjunta per a la cita de maig, els quals s'abordaran en una reunió que tindrà lloc properament a Galícia, segons les fonts nacionalistes consultades.





Aquestes mateixes fonts han ratificat la intenció de tancar una llista liderada per aquestes tres formacions polítiques que deixaria fora els independentistes catalans de la dreta i el que suposarien un canvi respecte a maig de 2015, quan EH Bildu i BNG es van aliar a la llista 'els Pobles Decideixen', mentre que els catalans van unir forces pel seu compte.





Les fonts nacionalistes consultades han explicat que "porten mesos amb diverses reunions" per tractar d'organitzar aquesta candidatura, en la qual el BNG té l'objectiu d'aconseguir de nou representació amb un escó rotatori, si no s'aconsegueix arribar de manera directa el lloc en el Parlament Europeu.





Així, els nacionalistes gallecs entenen que, en el context actual, és "necessari que s'uneixin les tres nacions davant l'Estat que les nega".





En roda de premsa posterior a la junta de portaveus, la diputada del BNG Montse Prat ha manifestat que "està treballant a presentar a les europees amb les tres nacions de l'Estat" i ha recordat que està "a debat en les assemblees comarcals de tot el país".





El proper 15 de desembre hi haurà Consell Nacional del BNG per ratificar "o no" la posició del BNG d'acudir amb aquestes altres dues formacions i després del debat de la militància. Les assemblees sotmeten a valoració si anar o no en coalició amb forces polítiques de les altres "nacions" de l'Estat.