La presidenta de la Plataforma d'Organitzacions de Pacients (POP), Corina Escobar, ha sol·licitat a les administracions sanitàries que hi hagi "més control" en els implants i pròtesis i que, a més, es creuen mecanismes perquè els afectats puguin denunciar, igual que els hi ha quan un fàrmac provoca efectes secundaris.





Escobar s'ha pronunciat així a l'entrada a la reunió que els pacients han mantingut amb el Ministeri de Sanitat, la qual es produeix hores més tard d'una altra trobada que la ministra del ram, María Luisa Carcedo, ha les societats científiques i mèdiques relacionades amb implants i productes sanitaris.





Tots dos trobades s'han produït després de publicar-una investigació periodística mundial, que ha revelat fins a 25.000 incidents a Espanya en l'última dècada per fallades de control en implants d'ús sanitari. Després publicar-se una investigació periodística mundial, que ha revelat fins a 25.000 incidents a Espanya en l'última dècada per fallades de control en implants d'ús sanitari.





"Nosaltres demanem que hi hagi més control, que hi hagi un seguiment no només en l'aprovació de qualsevol d'aquests productes, sinó que també, a llarg termini els pacients puguem denunciar i estar informats i formats del que ens posen al cos", ha dit Escobar.





En concret, ha sol·licitat que s'estableixi un consentiment informat on diguin als afectats què implants o pròtesis li estan posant i, al mateix temps, que els expliquin quins efectes adversos poden experimentar i, així, aconseguir que els professionals sanitaris que els atenen els facin cas "el més ràpidament possible".





"Igual que passa amb els fàrmacs, que els ciutadans podem accedir a l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris per denunciar efectes secundaris, es faci igual amb aquesta tecnologia, tant en implants com a pròtesi", ha tancat la presidenta de la POP.