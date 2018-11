Els problemes de Zeta per afrontar el deute

El Grup Zeta hauria de fer front a un deute de sis milions d'euros en el termini d'un mes, el que posa en dubte la capacitat de l'empresa per solucionar els seus problemes econòmics.





Aquest pagament correspon a la primera quota de la refinançament que es va signar a l'estiu de 2017.





Es tracta d'un mal any per a Zeta, que ha afrontat diversos expedients de regulació d'ocupació en algunes de les seves capçaleres, com 'El Periódico de Catalunya', i ha vist reduïda la seva plantilla.





Aquesta situació es produeix enmig d'un procés en el qual Zeta està en venda i alguns grups de comunicació han plantejat la seva compra, com Vocento, Mediapro o Prensa Ibérica.





En les últimes setmanes, Prensa Ibérica apareix com la millor posicionada per adquirir Zeta, però l'operació continua oberta.