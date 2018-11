El mal començament del conseller Bosch

Quan el flamant conseller d'Exteriors de la Generalitat de Catalunya, Alfred Bosch, tria com a primer viatge oficial Brussel·les per entrevistar-se, o potser retre-li homenatges al mateix expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, quin flac favor fa al seu cap Junqueras i els exconsellers que es troben a la presó, és un mal començament. A més, el viatge es produeix en plena vaga dels professionals de la sanitat en la qual reivindiquen més recursos, després de les retallades sofertes en tots aquests anys. No és bona decisió aquesta visita i la reunió que posteriorment va tenir amb tots els "ambaixadors" catalans pel món. És una despesa que es podia estalviar i emprar, per exemple, en contractar més metges. Els professionals treuen foc pels queixals: regategen inversions i es gasten els diners en accions merament partidistes, comenten.





Bosch arriba amb ganes de deixar la seva empremta en exteriors. De candidat a l'alcaldia de Barcelona, elegit en primàries, passa a rellevar Ernest Maragall, que en la seva recta final com a polític s'ha tornat més independentista que qualsevol. És el que toca després del seu pas pel PSC, on ha estat tota la seva vida política i del qual ha marxat després de perdre els càrrecs. Alguns en diuen "evolució" ideològica. No li ha anat malament amb el canvi. Per això, el republicà Bosch està disposat a arribar més lluny en les seves pretensions d'obrir noves ambaixades que el seu antecessor, el que significa un desafiament al govern de Pedro Sánchez, quan el seu company de partit i responsable de les finances de la Generalitat, Pere Aragonès , estan en plenes negociacions amb Madrid per aconseguir més diners. Falta li farà, entre altres coses, per convèncer els professionals sanitaris en vaga de que desisteixin i tornin a la feina amb promeses de millora. No és una situació bona per als republicans ara, ha de solucionar el problema. Abans estava Toni Comín, fora ja d'ERC, i ara la consellera actual també del partit. S'ha notat canvi en la sanitat amb la gestió republicana? La vaga demostra que no. No és un tema de temps, sinó de política sanitària i dels responsables que han posat al capdavant. No tenen ni idea, així de clar.





Junqueras a la presó, Puigdemont a Waterloo fent la guerra pel seu compte, o com diuen alguns, ajudant al seu antic partit a que segueixi caient com mostren les últimes enquestes.





Bosch i les seves ganes de passar a la història com el conseller que més ambaixades ha inaugurat, no formen part d'una bona estratègia.





La confrontació no és aconsellable per a ningú: diàleg i pacte són dos elements importantíssims en política, sobretot entre institucions. Els egos, el partidisme i la xuleria solen tenir un recorregut curt. El pelegrinatge a Brussel·les i la presentació de credencials a Puigdemont no és un bon camí ni un bon inici. Quin error!