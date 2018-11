Aliança cultural de CaixaBank i l'Institut Cervantes

CaixaBank i l'Institut Cervantes han organitzat el primer fòrum 'Le Cercle' cultural a Casablanca (Marroc).





Aquesta ha estat la primera edició de 'Le Cercle' que ha comptat amb la col·laboració de l'Institut Cervantes i CaixaBank ha sostingut que "reforça la diversificació" d'aquest fòrum de debat.





La inauguració d'aquest fòrum ha anat a càrrec de l'economista José Luis García, que ha impartit una conferència sobre el valor econòmic de l'idioma espanyol.





García ha defensat que l'espanyol "és una llengua parlada per més de 550 milions de persones a tot el món, amb un poder de compra que pot xifrar-se entorn del 10% del PIB mundial".





Per a l'economista aquestes dades col·loquen a l'espanyol com "un poderós instrument d'interrelació econòmica (i d'internacionalització empresarial) per al conjunt de països de parla hispana".





El programa de debats 'Le Cercle' ha estat creat per CaixaBank per "agrupar la comunitat hispà-marroquina de negocis i de promoure la interrelació entre el món empresarial d'Espanya i el Marroc".