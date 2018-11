Carles Ruiz: "Quan es recapta molt és perquè s'infringeix molt"

Carles Ruiz, alcalde de Viladecans, s'apropa al final d'aquesta legislatura amb diversos temes pendents, alguns projectes realitzats, altres per fer i amb algunes crítiques per part de la població i l'oposició: radars , la deixadesa del barri d'Albarrosa , els talls de llum i el cop de pilota Roca, entre altres. En aquesta entrevista, l'alcalde del PSC repassa els punts més calents d'aquests últims quatre anys.





Com valoraria la seva legislatura? Quins han estat els reptes?





El repte que hi ha hagut, com en l'anterior legislatura, ha estat el de superar la crisi econòmica i la de les famílies de Viladecans. Hem continuat reforçant la política de l'impuls econòmic del municipi. Impulsant nous espais i buscant inversors. Continuem invertint molt en educació. De fet, malgrat que el pressupost ha baixat un 10%, hem reforçat les àrees de serveis socials i educació. Aquest impuls econòmic i la inversió en serveis socials ha fet que Viladecans es trobo millor que altres municipis per seguir creixent i tenir més oportunitats.