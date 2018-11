Aragonès supedita resoldre les reivindicacions dels metges a aprovar els pressupostos

El vicepresident de la Generalitat i conseller d'Economia, Pere Aragonès, ha supeditat resoldre part de les reivindicacions que aquest dimecres i des del dilluns estan realitzant el col·lectiu de metges catalans a tirar endavant els pressupostos catalans.





En una entrevista a Ràdio Teletaxi, Aragonès ha explicat que estan fent propostes com incorporar a 200 metges més en l'atenció primària, ampliar el temps mínim de visita i dotar la Salut Pública amb 100 milions d'euros més: "Per fer això necessitem uns pressupostos ".





Preguntat pels motius de per què els partits que donen suport al Govern rebutgen aprovar els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) que inclouen inversió a Catalunya, part d'ella no sotmesa al sostre de despesa i aplicable en els comptes catalans per 2019, ha dit que s'oposen a aprovar el projecte de Pedro Sánchez perquè aquests diners ja "havia de venir a Catalunya perquè ho marca la llei".