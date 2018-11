El president de la República Popular Xinesa, Xi Jinping, i la seva esposa, Peng Liyuan, han estat rebuts aquest dimecres pels reis Felip i Letícia al pati de l'Armeria del Palau Reial, amb una cerimònia d'honors militars que marca l'inici de la seva visita d'estat a Espanya.





Xi i la seva esposa van arribar a Madrid aquest dimarts i ja van sopar amb els reis al palau de La Zarzuela -el mandatari xinès també va tenir la tradicional trobada amb el rei--, però aquest dimecres tindrà lloc la jornada més solemne, que començarà amb una cerimònia que està institucionalitzada des de la visita d'estat de l'argentí Mauricio Macri, el 2017.





Es tracta de la primera visita d'estat d'un president xinès a Espanya des de la de Hu Jintao el 2005 i també la primera des de la presa de possessió del Govern de Pedro Sánchez.





Xi i la seva esposa, que s'allotgen al palau d'El Pardo com és habitual en les visites d'Estat, han arribat al pati de l'Armeria, on ja es trobava formada l'agrupació d'honors de la Guàrdia Reial, a bord d'un Rolls-Royce de Patrimoni Nacional.





El cotxe ha travessat tota la plaça fins a situar-se prop de la tribuna, installada a la mateixa porta principal del palau. Els reis els han rebut a peu de cotxe per saludar-los.





La Unitat de Música de la Guàrdia Reial ha tocat els himnes dels dos països mentre peces d'artilleria històrica, situades al parc del Campo del Moro, han disparat 21 salves d'ordenança. Després, Felip VI i Xi Jinping han passat revista a les tropes, mentre la reina i l'esposa de Xi parlaven al costat de la tribuna amb ajuda d'una intèrpret.





Després ha arribat el moment de la salutació a les delegacions. En l'espanyola, encapçalada per la presidenta del Congrés, Ana Pastor; hi havia també el president del Senat, Pío García Escudero; el president del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes; el ministre d'Afers Exteriors, Josep Borrell; el president de la Comunitat de Madrid, Ángel Garrido i l'alcaldessa de la capital, Manuela Carmena.





En la xinesa, el membre del Buró Polític i Director de l'Oficina del Comitè de Treball d'Afers Exteriors del Comitè Central del PCCh, Yang Jiechi i tres ministres, els de Exteriors, Wang Yi; Desenvolupament Nacional i Comitè de Reforma, He Lifeng; i Comerç, Zhon Shan.





Els voltants del Teatro Real estaven acordonats, però en els voltants s'han acostat desenes de ciutadans xinesos amb banderes xineses i espanyoles i pancartes per saludar Xi.





Com és habitual, a la façana principal del palau hi han lluït els escuts de totes les comunitats autònomes i banderes d'Espanya i la xinesa.





Després de les salutacions, una vistosa desfilada militar dels 500 efectius participants ha posat fi a la cerimònia. Des de l'entrada de la plaça i fins a la porta del palau, on estava installada la tribuna, han desfilat la unitat motoritzada, l'esquadra de gastadors, la unitat de música i el grup d'honors, format per tres companyies en representació dels tres exèrcits (Monteros de Espinosa, Mar Océana i Plus Ultra).





A continuació, el president xinès es dirigirà a la Casa de la Villa, on l'alcaldessa li entregarà la Clau de la Ciutat. Mentre, la reina Letícia i la primera dama xinesa es desplaçaran al Teatro Real per a una visita.