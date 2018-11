Experts de l'Institut Mèdic Europeu de l'Obesitat (IMEO) han alertat que l'excés d'articles tecnològics, com mòbils, ordinadors, consoles o tablets, en els regals nadalencs afavoreix l'obesitat infantil.





"Els nens i adolescents del nostre país són més sedentaris que les generacions anteriors, degut en part al llarg temps que passen davant la pantalla, ja sigui veient televisió o sèries a l'ordinador, navegant a les xarxes socials al mòbil o jugant amb el seu tauleta. Aquesta situació ha provocat un desequilibri energètic, el que es tradueix en un gradual i consistent augment de pes ", ha dit l'expert en nutrició i portaveu de l'Institut, Rubén Bravo.





En aquest punt, la psicòloga del IMEO Ana Gutiérrez ha advertit que, tot i que l'oci digital en si no és dolent, un descontrol per part dels pares i excés pot afectar el desenvolupament cognitiu i emocional del menor, dificultar la comunicació amb la família i els iguals, propiciar aïllament o alteracions en la vida quotidiana, baixa del rendiment escolar, falta de temps lliure i una imatge distorsionada del que és el menjar sa.





A més, en la cultura occidental se sol associar aquest tipus de passatemps amb el consum de certs aliments de forma automàtica ia manera de pica-pica que, en ser rics en greixos i sucres, estimulen l'alliberament de serotonina i contribueixen a un benestar temporal que pot generar mals hàbits i un entorn obesogènic.





De fet, si el menor roman després de la pantalla durant llargs períodes de temps acaba consumint de forma passiva i constant contingut publicitari. En aquest punt, els experts han comentat que en el període de Nadal, les campanyes publicitàries en relació a l'alimentació augmenten i, en elles, de forma recurrent s'associen emocions (alegria, alleujament, il·lusió o afecte) amb el consum de certs aliments , com dolços d'escàs valor nutricional o menjars de preparació ràpida, augmentant la probabilitat de generar una inadequada relació amb el menjar.





"Malgrat que tots en certa mesura ens veiem exposats al bombardeig d'aquest tipus de missatges publicitaris, l'impacte en la població infantil és encara més gran. Els nens que no tenen la visió crítica que podria tenir un adult, esdevenen la principal diana dels espots publicitaris; ara per ara al nostre país la publicitat d'aliments i begudes dirigides a menors no està regulada i la reducció de sucres afegits, sal i greixos és de caràcter voluntari i no obligatori per a les empreses ", han detallat.





Per això, prossegueixen, no és estrany que els més petits associen aquests productes com xocolata, llaminadures, galetes infantils o sucs concentrats industrials com menjar fet a mida per a nens i s'obvia el fet que incompleixen la recomanació de l'OMS que limita la ingesta de sucres totals diàries a uns 25 grams per a nens de 2 a 18 anys.





Per tant, han subratllat la necessitat de planificar els menús entre setmana per aconseguir que la dieta dels menors sigui variada, equilibrada i el més compensada possible amb les preses realitzades a l'escola. A més, per al cap de setmana es pot plantejar una activitat, com preparar receptes saludables desitjables al costat dels nens per iniciar-los en el món de la cuina i conscienciar-los de la importància d'una nutrició saludable.





OCI ACTIU DAVANT DEL SEDENTARI





Els nens i els adolescents s'han de moure, jugar, gastar calories amb activitats físiques diverses, practicar esports de forma regular per augmentar la despesa calòrica diària i aconseguir un equilibri energètic que al seu torn els ajudarà a evitar el sobrepès i l'obesitat. Així mateix, segons el parer dels experts del IMEO, la família ha de involucrar-se i prioritzar, incloent l'època de vacances, les activitats esportives davant de l'oci sedentari.





En aquest punt, han aconsellat aprofitar algunes activitats quotidianes per augmentar el temps d'activitat física, per exemple, anar a l'escola i tornar caminant a ritme mitjà ràpid, pujar escales, acompanyar a la gent gran a comprar, treure les escombraries o passejar el gos. Als més petits els convenen jocs que impliquen moviment i l'aire lliure, com saltar la corda, hula hoop, tocar i parar o carrera, anar en bicicleta, patinar sobre gel o rodes.





Als escolars i adolescents els aniria millor fer exercici físic moderat o intens durant almenys 60 minuts practicant algun esport extraescolar un parell de dies a la setmana, com natació, balls, arts marcials, futbol o bàsquet. D'aquesta manera no només cremaran calories, sinó milloraran el control, equilibri i postura corporal, s'enfortiran les seves cames, braços i abdomen, augmentaran la resistència, guanyaran flexibilitat i des d'edats primerenques coneixeran els beneficis que l'exercici físic té per la seva salut.





"És summament important que els pares sàpiguen guiar adequadament als seus fills en l'ús dels dispositius mòbils i la tecnologia, orientant tant en els continguts de la xarxa, com en la forma de consumir i aprofitant el recurs que poden oferir alguns programes de televisió especialitzats o videojocs didàctics per tal d'enriquir la interacció familiar al voltant dels mateixos", han postil·lat.





Finalment, els experts han recordat que l'exercici físic aporta beneficis psicològics a totes les edats, augmentant la segregació d'endorfines i també fomenta la descàrrega d'adrenalina i energia després de passar entre cinc i vuit hores a classe de manera sedentària. Els jocs de taula i activitats en família potencia la comunicació entre els seus membres, facilita l'accés al món emocional del menor per part dels seus progenitors i augmenta la confiança per compartir inquietuds i dificultats en un futur.