La Sala Penal del Tribunal Suprem ha rebutjat ampliar fins als 90 dies, que eren els que reclamaven algunes defenses, el termini atorgat per a la presentació dels escrits de qualificació dels 18 exmandataris catalans que seran jutjats pel 'Procés' sobiranista a Catalunya.





La defensa de l'expresident de ANC Jordi Sànchez i els exconsellers Jordi Turull i Josep Rull havia demanat que, en comptes dels 10 que els va concedir el tribunal, el termini per a la presentació dels seus escrits provisionals de defensa s'ampliés fins als tres mesos i, de considerar-se excessiu almenys fins als 30.





La Sala no ha acollit cap d'aquestes pretensions si bé, en una diligència donada a conèixer aquest dimecres, els ha recordat a les defenses que aquest temps de 10 dies de què disposaran per preparar els seus informes no començarà a comptar fins que es resolguin, mitjançant acte, les qüestioni prèvies que tenen previst substanciar en una vista pública que podria celebrar-se a mitjans de desembre, i que servirà d'avantsala del judici en si.





TOT ESPERANT QUE LES ACUSACIONS ES PRONUNCÏIN





En la mateixa diligència, la secretària del jutjat dóna trasllat tant a la Fiscalia com l'Advocacia de l'Estat ja Vox, que exerceix l'acusació popular en aquest assumpte, perquè en el termini de tres dies expressin la seva postura respecte a la petició que va a substanciar en aquesta vista prèvia.





Les defenses argumentaran que el Suprem ha inhibir-se a favor del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en considerar que l'alt tribunal no és competent per jutjar els exmandataris catalans cridats a la banqueta.





Consideren els advocat que la competència correspon de manera evident a la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, "per haver-se realitzat la totalitat dels elements típics dels delictes que les acusacions atribueixen als processats íntegrament en territori català".