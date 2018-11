Quan Torra va anunciar una tardor calenta, segurament no s'esperava uns mesos plens de contestació als carrers. Però les reivindicacions dels metges, professors, bombers, Mossos i estudiants estan reactivant la conflictivitat social a Catalunya després dels anys de letargia del Procés.





Aquest dimecres, un cordó de Mossos d'Esquadra ha contingut la manifestació de prop d'un miler de metges i sanitaris quan s'ha acostat a les portes del Parlament, arribant sota els arcs i impedint una eventual entrada, davant els agents han reaccionat empenyent i allunyant a manifestants i periodistes.





Les protestes s'encavalquen una rere l'altra. A la setmana d'aturades i manifestacions del col·lectiu sanitari --les negociacions amb l'Institut Català de Salut es troben encallades--, s'uneixen avui i demà dijous les queixes dels estudiants per les taxes universitàries, que són fixades per la Generalitat i que es troben entre les més cares d'Espanya i d'Europa.





Però els polítics nacionalistes semblen desatendre les problemàtiques d'aquests col·lectius. Avui mateix el portaveu de JxCat al Parlament, Eduard Pujol, ha realitzat unes declaracions a Ràdio 4 traient ferro a l'assumpte de les llistes d'espera.





Per Pujol, "a vegades ens fem trampes i al Parlament hi ha discussions sobre les llistes d'espera", quan "estem farts de parlar de llistes d'espera per passar de 85 a 82 dies perquè no hi ha mitjans i no els tindrem mai si no fem el salt a la república".

















MALESTAR ENTRE ELS MOSSOS I ELS PROFESSORS





Entre la policia autonòmica s'estén l'enuig per les excuses de la Generalitat, que apel·la al projecte de la independència per fer callar les veus sobre la mala gestió pública. Dilluns passat 19 de novembre, uns 7 00 agents dels Mossos d'Esquadra es van concentrar davant de la Conselleria d'Interior de la Generalitat per reclamar millores laborals.





A aquest clima general de descontentament es sumarà demà dijous la vaga de professors de secundària. Els sindicats UstecStes, CGT i AspepcSps han convocat una vaga a l'ensenyament públic per al 29 de novembre el restabliment de l'horari lectiu anterior a les retallades en el curs 2009-2010, la retirada del decret de plantilles i la reducció de ràtios a l'aula.