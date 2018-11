El patinador Javier Fernández, bicampió del món i sèxtuple campió d'Europa, ha anunciat la seva retirada de la competició el 2019 perquè, segons ell, el seu cos i ment "ja no donen de si", amb prou feines un any després d'aconseguir la medalla de bronze en els seus tercers Jocs Olímpics, els de PyeongChang 2018.





"Haig de pensar en el nivell de competició al que vull competir perquè el meu cos o la meva ment ja no donen de si... Haig d'acceptar-ho", ha dit en l'acte organitzat pel diari 'Abc' per celebrar el 40 aniversari de la Constitució Espanyola.





D'aquesta manera, l'última gran competició de Fernández serà el Campionat d'Europa a Bielorússia, on intentarà sumar el seu setè títol continental consecutiu després dels de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018.





A més, de l'històric bronze olímpic a PyeongChang del passat 17 de febrer, el madrileny, que va haver d'emigrar al Canadà per convertir-se en un dels millors del món i que ja havia deixat caure en diverses ocasions el seu adéu s'apropava, va ser bicampió mundial (2015 i 2016) i també va aconseguir dos bronzes en els Campionats del Món el 2013 i el 2014.





"Quan s'acaba la teva carrera esportiva no tens res, estàs sol. El patinatge m'ho ha donat tot. És la meva professió i vull que també sigui el meu futur, vull seguir aportant, no com un competidor però sí com una persona dedicada a l'esport", ha assenyalat.





Fonts properes a l'esportista han confirmat que Fernández abandonarà l'alta competició el proper any, i que es dedicarà al patinatge de manera professional duent a terme espectacles com 'Revolution on ice'.