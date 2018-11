El Port de Barcelona ha licitat per 4,4 milions la construcció d'una mota de delimitació de la superfície d'esplanada associada a la fase 3 del Moll Prat, on s'ubica la terminal de contenidors Best, de Hutchison Port Holdings.





Segons ha informat l'enclavament portuari aquest dimecres en un comunicat, aquests treballs tenen un termini de sis mesos i permetran tancar un recinte per obtenir noves esplanades en fases posteriors.





Així, la construcció de la mota té com a objectiu generar un recinte tancat que permeti, en fases posteriors, l'obtenció de noves esplanades, tenint en compte que la concessió de Best preveu l'opció d'ampliar la seva instal·lació en la fase 3.





Així mateix, la companyia Rubatec s'ha adjudicat els treballs d'obra civil i auxiliars de manteniment del Port de Barcelona per 1,3 milions d'euros a l'any, sent el contracte d'una durada de dos anys prorrogable a un més.





Finalment, el consell d'administració del Port de Barcelona també ha aprovat el plec de prescripcions per al servei de recepció de residus generats per les embarcacions.