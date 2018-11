Primera víctima mortal a Esplugues de Llobregat per un patinet elèctric

Una dona de 90 anys ha mort després de ser atropellada per un patinet elèctric a Esplugues de Llobregat. Es tracta de la primera mort resultant d'un accident amb aquests vehicles a Espanya.





L'accident es va produir quan dos joves conduïen el patinet per la rambla del Carme, amb molt de trànsit però també amb força espai per a vianants. La 'e-Scooter' circulava a una velocitat d'uns 30 quilòmetres per hora -considerada normal en aquests vehicles- quan va xocar amb la dona, que va caure i es va colpejar el cap contra el terra.





La víctima va ser traslladada a l'hospital en estat molt greu i no es va recuperar de les ferides, morint passats alguns dies.





Segons les autoritats, l'accident es va produir a mitjans d'agost i no havia estat divulgat fins ara, quan va ser abordat en el consell de seguretat local. Els dos joves s'enfronten a un procés criminal, tenint en compte que les autoritats consideren que van ser imprudents i el seu comportament va resultar en la mort d'una persona.





Els problemes amb els patinets elèctrics no són una novetat, especialment a Espanya. La manca de regulació és el gran problema en la implementació d'aquests vehicles: els patints circulen per tot arreu i no hi ha regles definides per a la seva circulació, el que fa que sovint els conductors d'aquests vehicles circulin per la carretera o als passejos vianants.





De fet, fa uns dies un taxista de Barcelona va gravar en vídeo a una parella de joves a tota velocitat per la Diagonal.





A Madrid, per exemple, ja s'han registrat 22 accidents amb patinets elèctrics des de juny, sent vuit d'ells atropellats. En total, es van comptabilitzar 16 ferits lleus i dos de greus.