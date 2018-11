El Rei subratlla l'"amistat profunda" amb la Xina i els acords comercials

El Rei Felip VI ha subratllat aquest dimecres davant el president xinès, Xi Jinping, l'"amistat profunda" entre els dos països, amb una relació que ja és "densa", i que es basa en el respecte i en el compromís amb la "unitat i integritat nacional", però que ara pot desenvolupar-se encara més amb l'aposta conjunta per un comerç obert" del qual es beneficiïn de la mateixa manera tots els seus actors ".





En el seu discurs durant el sopar de gala amb motiu de la visita d'Estat de Xi, el Rei s'ha referit també a lluita contra el canvi climàtic, la promoció del desenvolupament a l'Àfrica en pro de la pau i el suport a un "sistema multilateral efectiu basat en normes "com a desafiaments que Espanya i la Xina poden convertir en oportunitats a través del diàleg. Davant aquests "reptes formidables", ha dit, els dos països tenen "postures similars".





També ha fet al·lusió als 40 anys de la Constitució de 1978, "que va obrir el període de major prosperitat de la història moderna d'Espanya" i als 40 de la "Reforma i obertura" xinesa que, segons ha dit, Xi està "portant a la seva màxima expressió".





"Junts sumem 80 anys d'obertura al món i de reformes de les nostres respectives societats, i tots sabem que el nombre 8, 'ba', és el millor dels auguris en la numerologia tradicional xinesa", ha afegit, abans de brindar pels dos països.





El cap de l'Estat ha repassat la llarga història en comú dels dos països, que enguany compleixen 45 anys del restabliment de les seves relacions diplomàtiques però la relació històrica es remunta 400 anys enrere, amb l'arribada a la Xina del jesuïta Diego de Pantoja, de la mort del qual es commemora el quart centenari i que va ser un dels majors exponents de la primera proposta de diàleg entre Occident i la Xina.





A més, ha posat èmfasi en la integració de la comunitat xinesa a Espanya, l'"enorme interès" que suscita l'espanyol a la Xina i el creixent atractiu del mandarí a Espanya, tendències que encara "tanquen un grandíssim potencial". "Compartim un ric passat, un present florent i un futur prometedor que pot superar tot l'anterior", ha resumit el Rei, confiant que "els èxits" de la visita d'Estat permetin seguir ampliant i estrenyent la cooperació.





Xi, per la seva banda, ha apostat per "unir esforços" amb Espanya i altres països per, davant els "desafiaments indefugibles" de l'època, construir "un món de pau duradora, seguretat universal, prosperitat comuna, obertura i inclusió" i contribuir al progrés de la humanitat, segons la traducció a l'espanyol del seu discurs que s'ha facilitat al Palau Reial.





En el pla de la relació bilateral, ha recalcat que la Xina està aprofundint en les seves reformes i ampliant la seva obertura, de manera que l'economia "ha deixat el creixement d'alta velocitat per passar a un desenvolupament d'alta qualitat". Les necessitats importadores de la Xina, ha prosseguit, porten noves oportunitats de negoci per a empreses espanyoles i en el futur aquestes seran "més assequibles i en àrees més àmplies i graus més profunds".





Xi també ha destacat les reformes espanyoles que han fet que "l'economia espanyola es recuperi i torni a créixer" i que el país té "un paper cada dia més rellevant" a la UE i les relacions internacionals. Dit això, ha tornat a convidar a Espanya a participar en la seva iniciativa de 'La Franja i la Ruta'. El president xinès viatja també aquesta setmana a Buenos Aires per participar en el G-20, on també acudirà el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez.





Felip VI i la Reina Letizia han ofert aquest dimecres en honor de Xi i la seva dona, Peng Liyuan, un sopar de gala que posa el punt a la seva visita d'Estat. Uns 120 convidats han desfilat pel saló del tron per saludar els Reis i els seus convidats, encapçalats per Sánchez i la seva dona, Begoña Gómez, que s'estrenaven en un sopar de gala de visita d'Estat, i pels presidents del Congrés, el Senat, el Tribunal Constitucional i el Tribunal Suprem, així com el Cap d'Estat Major de la Defensa (JEMAD), general d'exèrcit Fernando Alejandre Martínez.





També quatre ministres espanyols -Exteriors, Indústria, Ciència i Cultura- i tres xinesos -Exteriores, Desenvolupament i Comerç- i els portaveus parlamentaris de PP i Ciutadans, amb el director de la RAE i el de l'Institut Cervantes; el president de la Comunitat de Madrid, Ángel Garrido i l'alcaldessa de la capital, Manuela Carmena.





PLÁCIDO DOMINGO, JAVIER FESSER I CAROLINA MARÍN





Al costat de més d'una desena de presidents d'empreses amb interessos a la Xina, sopen també personalitats com el tenor Plácido Domingo, la campiona mundial de bàdminton Carolina Marín, el pintor Alberto Reguera -autor del quadre que els Reis han regalat als seus convidats- i el realitzador Javier Fesser, la pel·lícula 'Campeones' ha estat presentada per Espanya als Oscars.





El menú, preparat el xef Paco Roncero, ha començat amb salmó marinat amb adobats, salmorejo amb pernil ibèric, carxofes farcides d'ous de truita i minihort de verdures; després, rap amb bolets i cebetes i per finalitzar unes postres que el xef ha anomenat 'sweet Àsia'.





Altres convidats han estat la sinòloga Taciana Fisac, el director del Museu Oriental de Valladolid, Blas Serra; la investigadora en intel·ligència artificial Asunción Gómez, la investigadora mèdica Guadalupe Sabio, al costat de la premi mundial d'enginyeria María Teresa Estevan, i millor metge de família, Verónica Casado.





Entre les empreses, els presidents de Telefónica, Alsa, Grup Antolín, Iberia, Indra, Gestamp, Repsol, Inditex, Ferrovial, Prisa, Técnicas Reunidas, Abengoa, Seat i Prisa. Per part de BBVA i El Corte Inglés han acudit els consellers delegats i també han estat el president de la CEOE, Antonio Garamendi, i el president de la Cambra de Comerç d'Espanya, José Luis Bonet.





L'anècdota de protocol l'ha provocada, a última hora, l'exministre d'Exteriors Javier Solana, que ha arribat quan ja estava a punt d'acabar la línia de salutacions i ha provocat una confusió quan li han deixat passar perquè s'avancés a la fila . La seva salutació al Rei i a Xi ha estat una dels més efusives.