La inflació es desploma al novembre a Espanya per la llum i les gasolines

L'Índex de Preus de Consum (IPC) va baixar un 0,1% al novembre en relació al mes anterior i va retallar sis dècimes la seva taxa interanual, fins a l'1,7%, el seu menor nivell des del passat mes d'abril, segons l'indicador avançat publicat aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).





L'organisme estadístic ha atribuït el descens de la taxa interanual de l'IPC a l'abaratiment de l'electricitat i els carburants, enfront de la pujada que van experimentar en el mateix mes del 2017.





La taxa interanual de novembre, en cas de confirmar-se, seria la vintè setena taxa positiva que encadena l'IPC interanual i implica que els preus són avui un 1,7% superiors als de fa un any.





ran sis mesos per sobre del 2%, en el penúltim mes de l'any l'IPC ha aconseguit baixar d'aquesta barrera i situar-se en el seu menor nivell des de l'abril.





Aquest descens fins a l'1,7% de la taxa interanual de l'IPC li va molt bé a la Seguretat Social, ja que l'economia espanyola arriba al mes de desembre amb una inflació molt pròxima a la pujada que van experimentar les pensions aquest any, de l'1, 6%, el que podria reduir la factura de la paga compensatòria als pensionistes per la desviació dels preus.





Treball ja ha explicat que utilitzarà l'IPC de desembre com a indicador per revisar el poder adquisitiu de les pensions. De mantenir-se al desembre l'IPC interanual en el 1,7%, la desviació dels preus sobre la pujada de les pensions serà d'una dècima i la Seguretat Social haurà de desemborsar uns 128 milions d'euros per compensar els pensionistes per aquesta desviació i una quantitat similar per consolidar-la en nòmina.





L'INE publicarà les dades definitives de l'IPC de novembre el proper 14 de desembre.