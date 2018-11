Enric Crous, candidat a presidir la Cambra de Barcelona

Enric Crous ha anunciat aquest dijous que optarà a presidir la Cambra de Comerç de Barcelona i presenta la candidatura divendres en roda de premsa, segons un comunicat.





Crous és conseller delegat de Cacaolat des de gener de 2017 -en novembre de 2016, fa just dos anys, va anunciar que deixava la direcció general de Damm- i anteriorment havia dirigit Fira de Barcelona i Mercabarna.





També opten a rellevar Miquel Valls, actual president, l'empresari Ramon Masià (ServiAux), Carlos Tusquets (Banco Mediolanum) i José María Torres (Numintec).





El Govern va aprovar a l'estiu, mitjançant el decret 175/2018 del 31 de juliol, el règim electoral de les tretze cambres catalanes per a procedir a l'elecció dels seus nous representants.





Recentment, la lletrada Dolors Codina, del despatx Pou de Avilés, va interposar, a instàncies d'un elector, un recurs contenciós administratiu contra el decret per no respectar la normativa estatal bàsica.





La lletrada va sol·licitar la impugnació del decret català al TSJC i va demanar mesures cautelars perquè només regula la votació per mitjans electrònics de forma presencial al col·legi electoral o la votació per mitjans electrònics de forma remota, però no contempla el vot per correu.





Des de la Generalitat, van manifestar llavors que les eleccions, que se celebraran en els pròxims mesos, han de seguir endavant i que el vot electrònic compta amb suficients garanties jurídiques.





Des del Govern no entenen les reticències a la votació per mitjans electrònics al considerar-lo un pas endavant en un context de revolució digital i de la indústria 4.0, i han assegurat que hi haurà un auditor que verificarà tot el procediment.