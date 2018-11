La Caixa de Solidaritat de ANC i Òmnium recapta 9 milions d'euros

La Caixa de Solidaritat que van crear l'ANC i Òmnium Cultural per afrontar les despeses judicials vinculades amb el procés independentista ha recaptat nou milions d'euros des que es va crear el maig de 2017.





Ho han explicat aquest dijous en roda de premsa els expresidents del Parlament Ernest Benach i Núria de Gispert, que s'encarreguen de gestionar aquesta iniciativa i avalar els diners que es rep.





També han afirmat que s'ha creat l'entitat Associació paper Foment de la Caixa de Solidaritat, que ells mateixos lideraran, per "donar-li més formalitat" i que pretén afrontar totes les despeses econòmiques de casos provocats pel procés sobiranista, ja sigui de líders polítics o activistes independentistes.





La Caixa de Solidaritat es va crear fa un any i mig per les causes judicials del 9N i després ha afrontat el pagament de diverses fiances que ha evitat la presó preventiva de dirigents independentistes.





Benach ha assegurat que algunes d'aquestes fiances s'han pogut recuperar -725.000 euros- i que actualment la Caixa compta amb uns tres milions d'euros.





L'expresident de la Cambra ha qualificat la xifra recaptada fins al moment com una barbaritat i ha reivindicat que "la solidaritat d'aquest poble no té fre".





Ho ha exemplificat amb la sentència del Tribunal de Comptes, que va reclamar fa dues setmanes a l'expresident Artur Mas i diversos exconsellers tornar 4,9 milions d'euros a la Generalitat pel 9N, i en tres dies la Caixa d'Solidaritat va rebre 300.000 euros.





NOVA ENTITAT





Davant l'augment dels casos judicials vinculats al procés independentista, han decidit crear una associació, que es va registrar al juliol i que serà l'encarregada de fer el seguiment d'aquests casos i afrontar les despeses.





Per això, han obert la pàgina web 'caixadesolidaritat.cat', on la ciutadania pot informar-se sobre el compte corrent on pot donar diners i hi ha un correu electrònic a què qualsevol persona implicada en un cas judicial pot dirigir-se per demanar que l'entitat sufragui els despeses.