La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha confirmat aquest dijous 29 de novembre que els pares també rebran la devolució de l'IRPF per les prestacions per paternitat.





Montero també ha confiat que la setmana que ve pugui ja estar a punt la eina per iniciar la devolució de les retencions de l'IRPF tant en les prestacions per maternitat com de paternitat, després que el Tribunal Suprem les declarés nul·les i obligués el Govern a la seva devolució.





Montero, en declaracions al Congrés dels Diputats, ha apuntat que ja s'està ultimant la fórmula per iniciar les devolucions i que l'Agència Tributària està acabant la part tecnològica per a procedir a les sol·licituds, pel que ha afirmat que espera que la setmana que ve ja pugui ser comunicada i explicada.





El Tribunal Suprem ha determinat que les prestacions públiques per maternitat de la Seguretat Social, que perceben les dones treballadores durant la baixa de 16 setmanes després del naixement d'un fill, estan exemptes de l'IRPF, en contra del criteri que fins ara havia mantingut l'Agència Tributària.





Aquesta sentència afectarà gairebé 1,1 milions de persones, que podran sol·licitar la devolució del tributat indegudament, segons càlculs del col·lectiu de Tècnics del Ministeri d'Hisenda (Gestha).