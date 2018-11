La compra de Monsanto per Bayer es cobra 12.000 llocs de treball

La multinacional farmacèutica Bayer ha anunciat que acomiadarà 12.000 treballadors, equivalents a una mica més del 10% de la seva plantilla, fins a finals de 2021 com a conseqüència de la compra de Monsanto, que va culminar el juny d'aquest any per 63.000 milions de dòlars (55.419 milions d'euros).





La firma vol així reduir "significativament" la seva estructura de costos. Així mateix, Bayer ha avançat que aprofundirà en la millora de la seva innovació i productivitat, així com en la competitivitat i rendibilitat.





"Aquests canvis són necessaris i les bases per a que Bayer millori el seu rendiment i agilitat. Amb aquestes mesures, el nostre objectiu és aprofitar al màxim el potencial de creixement dels nostres negocis", ha afirmat el president de la firma, Werner Baumann.





"Som conscients de la gravetat d'aquestes decisions per als nostres empleats. Com en altres ocasions, implementarem les mesures planejades de forma justa i responsable", ha afegit l'executiu.





Per segments, 1.250 acomiadaments tindran lloc a la divisió farmacèutica, mentre que 1.100 ocorreran per la reorganització de productes sanitaris per a consumidors, altres 4.100 seran en la divisió de cultius i fins a 6.000 acomiadaments addicionals es donaran en l'àrea corporativa.





A més de per la integració de Monsanto, la pèrdua de llocs de treball també es donarà per la sortida de Bayer del negoci de productes sanitaris per a animals i per la venda de les marques 'Coppertone' i 'Dr. Scholl s '.