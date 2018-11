La xifra de jutges que han demanat ser traslladats fora de Catalunya s'ha duplicat en 2018, passant de 21 casos l'any anterior a 48 en el que va d'any, segons ha indicat el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Jesús Maria Barrientos.





En presentar la Memòria judicial de 2017 a Catalunya a la Comissió de Justícia del Parlament, el president del TSJC ha detallat que el 2017 van arribar a Catalunya 30 jutges --26 per arribada forzosa-- i 21 van marxar per concurs voluntari.





En el que va de 2018, un total de 19 jutges van arribar a Catalunya --16 en primer concurs forçós i tres a trasllat voluntari-- i 48 de marxar de la comunitat.





Sobre aquesta qüestió, la diputada del PSC Rosa Maria Ibarra ha apuntat que la causa pot ser degut a un tema salarial, mentre que el diputat del PP Xavier García Albiol ha considerat que s'ha de directament a la pressió exercida sobre els jutges pel moviment independentista.





Barrientos no ha concretat quines causes els motiven a sol·licitar el trasllat, perquè es poden interpretar "en els plànols que cadascú consideri", però si ha recordat que la Sala de Govern del TSJC va plantejar fa un any aplicar un complement retributiu pel fet que en Catalunya s'exigeix un nivell de renda més gran.





"Ningú se'n va o es queda per estímul econòmic, però el jutge necessita algun gest de reconeixement", ha argumentat.