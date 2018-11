El delegat del Govern a Madrid, Ferran Mascarell, es presentarà com a candidat a l'Ajuntament de Barcelona, i exposarà les raons que l'han portat a prendre aquesta decisió dilluns.





L'exconseller de Cultura de la Generalitat reflexionarà sobre la Barcelona actual i l'"oportunitat de convertir-la en referent de llibertat, justícia, prosperitat i benestar", segons la convocatòria difosa aquest dijous.





Mascarell, que no detalla com concorrerà a les municipals, va apostar al maig per una candidatura unitària independentista, i aquest dimarts ha assenyalat en una entrevista que no descartava presentar-se pel seu compte amb una llista de ciutat, i que no estava decidit.