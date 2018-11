Només el 20 per cent dels nens està diagnosticat adequadament de la síndrome d'apnea-hipoapnea del son, tot i que afecta entre l'1 i el 3 per cent de la població infantil, ha alertat l'associat del Servei d'Estomatologia de l'Hospital Fundació Jiménez Díaz (Madrid), el doctor Juan José Arrieta.





La simptomatologia de la síndrome d'apnea-hipoapnea del son és àmplia i variada, encara que són molt característiques excessiva somnolència diürna, ronc i pauses apnèiques. També són freqüents sudoració nocturna, insomni, cefalees matutines i cansament crònic.





Tot i això, "en els nens la simptomatologia és més variada", ha puntualitzat el doctor Arrieta. "Són roncadors, presenten esforç respiratori durant el son, enuresi nocturna i malsons freqüents. Pel dia els símptomes solen ser hiperactivitat, baix rendiment escolar, otitis de repetició i adenitis, respiració bucal i veu nasal".





Actualment, el tractament més acceptat i eficaç per a la síndrome d'apnea-hipoapnea del son és la CPAP, en alguns casos tractament temporal o de per vida. El doctor ha especificat que en els casos en què la dificultat respiratòria es degui a causes mecàniques, com les angines, les vegetacions o la maloclusió dental, "el tractament quirúrgic o ortodòntic pot millorar, fins i tot curar, l'apnea. En adults, la cirurgia maxil·lar o mandibular suposa un tractament eficaç.





No obstant això, la cirurgia no és possible en tots els casos. En els que no "la CPAP o els dispositius intraorals són essencials per controlar la malaltia. Si no és així, les expectatives d'èxit disminueixen dràsticament i augmenten les comorbiditats associades a la síndrome d'apnea-hipoapnea del son", ha assegurat Arrieta.





Els aspectes i alternatives diagnòstiques i terapèutiques de la síndrome d'apnea-hipoapnea del son s'abordaran en el I Congrés de la Societat Espanyola de Medicina Dental i del Son, que ha començat aquest dijous a Madrid.





"En les sessions es farà especial èmfasi en el maneig multidisciplinari dels pacients, sobretot per al seu control i abordatge terapèutic", ha assenyalat el doctor Arrieta, que presideix el comitè organitzador del congrés.





EQUIPS MULTICISCIPLINARES





Tots els especialistes implicats en el tractament de les persones amb alteracions del son derivades de problemes dentals i de la cavitat oral coincideixen que cal el maneig multidicisciplinar. No obstant això, Arrieta ha considerat que en l'actualitat no existeix una adequada col·laboració entre les diferents especialitats.





"Des de fa uns anys, el odontoestomatòleg forma part del maneig d'aquests pacients, però encara no hi ha una bona interrelació entre els metges implicats en el maneig de la síndrome d'apnea-hipoapnea del son, pneumòlegs, otorinolaringòlegs i maxil·lofacials i dentistes.





Alhora, l'organitzador del congrés ha reconegut l'escassa formació d'alguns odontoestomatòlegs sobre coneixements bàsics dels trastorns respiratoris del son i, sobretot, del seu maneig. "Ens queda encara molt de treballar per aconseguir que això sigui una realitat", ha subratllat el doctor Arrieta.