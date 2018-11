Justo Conde (1928) és una llegenda viva del periodisme esportiu. Des dels anys 50 va estar vinculat a la premsa, ja fos en la mítica revista 'Rebote' o al diari 'Dicen...', on les seves cròniques sobre bàsquet es llegien amb entusiasme i es rellegeixen avui per apuntar-se a un "periodisme de abans "que ha deixat d'existir. Als seus 90 anys rememora amb lucidesa una vida sencera dedicada a la crònica perdiu.









Quins van ser els seus inicis en el periodisme?





Vaig començar a treballar com a periodista cap als anys cinquanta a Radio Juventud, que era una emissora escola. La meva il·lusió era ser locutor, però els professors em van dir que tenia deixi català. Així que vaig començar a escriure a la revista 'Barça', i això que era perico de tota la vida! Però l'amo de la revista estiuejava a Sitges i em va venir a buscar. Jo li vaig avisar: "escolti, jo sóc de l'Espanyol". Però em va explicar que no hi havia problema.





En aquesta revista va conèixer a una plèiade de grans periodistes.





Vaig conèixer els grans periodistes d'aquella època: Manuel Ibáñez Escofet, Juan José Castillo, Enrique Fernández -que era la veu d'or de Ràdio Barcelona-... amb aquests senyors, la majoria d'ells fervents barcelonistes, vaig aprendre molt. I això que pocs anys abans no pensava en dedicar-me al periodisme, sinó dibuixant. Però ves per on, a través de la ràdio vaig recalar en el periodisme.





I com va arribar a La Vanguardia?





Com corrector de la secció de revistes, on vaig seguir aprenent com autodidacta. Allà vaig llegir les grans firmes de llavors: José María Pemán, Ignacio Agustí... Recordo que Josep Pla lliurava els originals escrits a mà. Era l'únic col·laborador al que l'hi acceptaven.





I després de La Vanguardia, comença a treballar a 'Dicen...'.





Quan van néixer les revistes 'Dicen...' i 'Lean', Julián Mir em va dir que ja tenia assegurades les firmes de bàsquet. Però el mateix Mir, un any més tard, em va trobar a l'Estadi de Barcelona i em va explicar que 'Dicen...' es convertia en periòdic i si volia treballar com a firma de bàsquet. Ja et pots imaginar, se'm va obrir el cel!





Quina sensació de llibertat es vivia en una redacció en aquesta època?





No hi havia cap consigna. Els amos del 'Dicen...', Federico Pastor i Julián Mir, eren barcelonistes però abans de res predominava la dignitat de l'ofici. Hi havia la nefasta censura de tots els originals: una vegada estaven picats, els diaris tenien l'obligació de portar-lo a censura. I si l'article era retornat amb una ratllada vermella, no es podia publicar. Nosaltres mateixos teníem la consciència de l'autocensura. Ara això ja no existeix, tothom és lliure ...





Jo era amic de Manolo Espín, que treballava a 'Mundo Deportivo'. Si ell necessitava una dada, em cridava per telèfon i l'hi donava. Però si l'endemà ens podíem treure alguna notícia d'actualitat, se la treia! Érem amics i érem rivals.





Llavors veu bé l'autocensura?





La censura es va acabar amb la mort del dictador. I va venir la llibertat d'expressió o millor dit el llibertinatge d'expressió. Avui qualsevol pot insultar en nom de la llibertat d'expressió.





El que em comenta és que l'autocensura tenia l'avantatge que, en haver de pensar-se dues vegades el que escrivies, el resultat sortia millorat. ¿Es refereix a això?





És clar. I afortunadament els directors tenien la màxima confiança en mi. Em vaig convertir en una peça important del diari, perquè a part d'escriure de bàsquet també compaginava el diari. De vegades sortia del diari a les quatre de la matinada.





Li pregunto per aquest assumpte de la llibertat perquè vostè mateix ha dit que, un cop en democràcia, el barcelonisme es va apoderar de gran part de la cobertura esportiva.





Jo només sé que cada dia feia la portada del 'Dicen...' i a mi no m'havien de dir res. A mi si em arribava una foto a les deu o a les dotze de la nit, quan ja no hi era el director, la ficava a la portada sense mirar si era de l'Espanyol o del Barça. Hi havia dies en què tota la portada era de L'Espanyol, com el dia en què es va saber que 'Poli' (Manuel Polinario) fitxava per L'Espanyol. I quan venia el Reial Madrid a jugar a Barcelona, els redactors de Madrid venien a la redacció del 'Dicen...' a escriure les cròniques amb les nostres màquines d'escriure. Era un altre periodisme... no hi havia batalles d'insults entre periodistes del Reial Madrid i del Barça.





Hi havia més companyonia entre periodistes.





HISTÒRIA I HISTÒRIES DEL BÀSQUET





Com va sorgir l'obra en fascicles de "70 anys de bàsquet a Espanya"?





A mi aquest llibre me l'han qualificat com la Bíblia. Una sèrie de periodistes del diari 'Marca', com el fill del seu director, Pedro Sardina, i Enrique Ortego, van treure una col·lecció titulada "La història de la Lliga". I la vaig començar a comprar perquè m'agradava molt el futbol. Després vaig contactar amb ells i els oferia l'opció de fer la història del bàsquet. I ja em veus viatjant cada quinze dies a Madrid a portar els originals i revisar els que estaven a punt d'entrar a impremta.





De fet és en aquesta època quan es bolca en l'elaboració de llibres sobre bàsquet.





Sí, és quan vaig fer "Història dels Mundials de Bàsquet" (1986), que me la va patrocinar el Banc Exterior d'Espanya. També "La guerra que mai cessa. Reial Madrid-FC Barcelona" (1990), que per a mi és el millor llibre de futbol que he fet. Després vaig fer el llibre del Joventut en companyia de José Ramón Ramos.





'La Penya' és un club semblant a l'Espanyol en què sempre s'ha intentat mantenir allunyat de la temptació política.





Jo primer em vaig fer soci del Layetano (Laietà Basket Club), que va ser campió d'Espanya en el 42 i el 44. La majoria de jugadors del Layetano vivien al mateix barri on aleshores vivia Fernando Font, entrenador del Barça. I jugador que destacava en el Layetano, jugador que es portava el Barcelona. I aquell equip que va ser campió d'Espanya en els anys 40 va ser desmantellat. Aquí va ser quan vaig començar a sentir simpaties pel Joventut, perquè va prendre el relleu de guanyar-li els títols al Barcelona.





Hi ha molts que em critiquen que encara defensi la memòria de Raimundo Saporta, però va ser l'home que va canviar el futur del bàsquet a Espanya. El nostre era un bàsquet d'espardenya i Saporta, amb la seva política d'acostament al món europeu, va posar al bàsquet espanyol amb sabates de xarol.





Això ha anat a més i ara són dos o tres clubs de l'ACB els quals es reparteixen el joc amb fitxatges i pressupost. ¿S'ha futbolitzat el bàsquet?





Sí. L'esport d'abans era més net i menys professional. Tant me fa que em diguin nostàlgic.





El que no es pot negar és que aquesta professionalització ha portat coses bones, com la major atenció que es presta a l'esport femení.





Això és el que més m'ha sorprès de l'evolució del bàsquet. Veure jugar a les dones al bàsquet em fascina. Jo que recordo aquell bàsquet on les dones venien de fer el servei social, amb aquelles faldilles llargues prisades... Jo vaig ser el locutor del Price el dia que Espanya va jugar el primer partit internacional femení contra Suïssa.





Com veu la proposta de que en comptes de només 18 equips, hi hagi més a l'ACB per donar-li una mica més de vida a la lliga?





Però llavors els jugadors no tenen vacances. El jugador internacional que acaba la lliga, s'ha de concentrar amb la selecció per anar a un europeu o un mundial. Guanyen milions, però no gaudeixen de la família.





I què opina sobre que l'ACB no tingui un president com la NBA?





Quan es va crear l'ACB amb Antonio Novoa, jo ja vaig dir que no creia en un poder bicèfal entre associació i federació. I està acabant malament. Hi ha molts que em critiquen que encara defensi la memòria de Raimundo Saporta, però va ser l'home que va canviar el futur del bàsquet a Espanya. El nostre era un bàsquet d'espardenya i Saporta, amb la seva política d'acostament al món europeu, va posar al bàsquet espanyol amb sabates de xarol.





Com recorda la plata del 84 a Los Ángeles?





Ho vaig viure intensament com a aficionat, no com a periodista perquè ja estava exclòs. Allò va ser com el cas de Santana en el tennis, que va elevar un esport superminoritari fins a l'excel·lència. Tota l'afició espanyola vam estar moltes nits sense dormir en aquell any de Los Ángeles.





No puc deixar de preguntar-li per la situació de L'Espanyol després de la compra de la meitat del capital per part de Rastar.





No és el meu Espanyol. En el moment en què va entrar capital xinès, vaig vendre les meves accions i vaig deixar d'anar al futbol. A l'Espanyol li han tret l'ànima i està dividit entre els que preferim un Espanyol amb "eñe" o amb "ny".