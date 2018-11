Alfonso Guerra contra Sánchez, Casado, Iglesias i Rivera: "Se senten Adam: el món va començar amb ells"

L'expresident del Govern central Alfonso Guerra ha criticat aquest dijous al president del Govern, Pedro Sánchez, i la resta de líders dels principals partits polítics a Espanya. "Cada un se sent Adam: el món va començar amb ells", ha assegurat.





Guerra s'ha expressat així durant la celebració del seminari '40 anys de Diplomàcia en Democràcia. Una història d'èxit' en què també han participat els exministres d'Afers Exteriors Carlos Westendorp i Marcelino Oreja.





Durant el col·loqui, qui va ser número dos de Felipe González entre 1982 i 1991 ha carregat contra el líder del PSOE, Pedro Sánchez; el del PP, Pablo Casado; el de Podem, Pablo Iglesias, i el de Ciutadans, Albert Rivera, als quals ha acusat de mirar massa cap al passat.





"Que hi hagi quatre persones joves dirigint partits és una benedicció. Haurien de donar nous enfocaments. Però què va. Cada un se sent Adam: el món va començar amb ells. Això és una desgràcia", ha asseverat Guerra.





Durant la seva crítica, l'exvicepresident de l'Executiu ha lamentat que en el panorama polític actual hi hagi "certa mediocritat", més encara si es compara amb el que es va viure durant els primers anys de la democràcia.





"Posin els polítics que hi havia el 1978 i avall els d'ara. Abans estaven Manuel Fraga, Miquel Roca, Felipe González ... ara no, perquè no vénen els millors", ha sostingut, per després criticar la falta d'entesa entre els quatre grans blocs.





Segons Guerra, la lliçó que va deixar la Transició va ser que "el consens" es va convertir en "el catàleg de la renúncia que cada un dels partits va haver de fer". "Cadascun deixava una banda, i no hi havia un concepte que cedir traís els principis", ha reblat.