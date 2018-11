Set detinguts per estafar bancs de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona, Castelldefels, Sant Boi de Llobregat i Bigues i Riells (Barcelona) set persones que presumptament formaven part d'un grup criminal que va estafar tres milions d'euros a entitats bancàries amb operacions fraudulentes a través d'empreses pantalla.





Els detinguts, sis homes i una dona, d'entre 35 i 70 anys, controlaven una vintena d'empreses pantalla i usaven documentació falsa per obtenir leasings, préstecs per adquirir maquinària, descomptes bancaris i subvencions que destinaven al seu propi benefici econòmic.





La investigació va començar a finals de 2017 quan una entitat bancària va denunciar que una mercantil amb seu social de Granollers (Barcelona) estava demanant línies de finançament de forma fraudulenta.





Els Mossos van constatar que en aquesta seu no hi havia cap activitat i que, en realitat, s'usaven societats instrumentals per tramitar préstecs.





El grup feia servir tot tipus de documentació falsificada per, a través de les empreses pantalla, obtenir bona puntuació en les agències de ràting, per després demostrar la seva solvència econòmica per aconseguir productes de finançament.





El 19 de novembre es va realitzar una operació policial que va permetre detenir els set presumptes integrants del grup, i es van realitzar sis escorcolls on es va decomissar documentació, targetes, ordinadors i discos de memòria.





Dos dels detinguts van quedar en llibertat després de declarar a comissaria, a l'espera que els citi el jutge, i els altres cinc van passar a disposició del jutjat de guàrdia de Granollers, que va decretar llibertat amb càrrecs.