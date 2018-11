CaixaBank, millor banc d'Espanya segons 'The Banker'

CaixaBank, banc presidit per Jordi Gual i el conseller delegat del qual és Gonzalo Gortázar, ha estat reconegut com a Banc de l'Any 2018 a Espanya per la revista britànica 'The Banker', del Grup Financial Times.





Els premis Bank of The Year de la revista 'The Banker' reconeixen als bancs que superen els reptes als quals s'enfronta el sector, com la transformació digital, la capacitat de creixement, l'aposta per la innovació i la qualitat dels serveis que ofereixen als seus clients, ha informat CaixaBank en un comunicat aquest divendres.





"És un nou reconeixement internacional al nostre compromís amb l'excel·lència i servei al client amb una decidida aposta per la transformació digital i la innovació; pilars en què també s'assenten les bases del nostre creixement futur, segons el que estableix el nou Pla Estratègic 2019-2021 ", ha destacat Gual.





Gortázar ha posat en valor que l'entitat financera continua augmentant la seva rendibilitat i solidesa com "fruit d'un esforç col·lectiu per la qualitat del servei".





'The Banker' ha valorat la capacitat de creixement i els bons resultats que CaixaBank ha presentat al llarg de l'any, ja que l'entitat manté el lideratge en banca de particulars en el mercat financer espanyol, amb una quota de penetració del 29,3 % i prop de 14 milions de clients al país.





També és líder en el mercat de fons d'inversió a Espanya, amb una quota de mercat del 17%, i en plans de pensions, amb una quota del 24,2% al tancament del tercer trimestre de 2018.