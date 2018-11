El Gran Recapte preveu arribar a 200.000 persones

Els Bancs d'Aliments de Catalunya han donat aquest divendres el tret de sortida a la X edició del Gran Recapte gràcies als més de 27.000 voluntaris que recolliran aliments en mercats i supermercats, per tal de cobrir les necessitats d'aliments de 200.000 persones, "més del doble que abans de la crisi del 2008", ha explicat el director del Banc d'Aliments de Barcelona, Lluís Fatjó-Vilas.





En l'acte d'obertura al matí, al Mercat de Sant Antoni de Barcelona, ha alertat que aquesta pobresa "s'ha cronificat i és més forta, els pobres són més pobres", i ha apel·lat a la ciutadania que, com cada any, ajudi a fer arribar aliments a aquestes persones, col·laborant en algun dels 2.500 punts de recollida habilitats.





La iniciativa durarà fins aquest dissabte i els productes més indicats per donar són els de llarga durada, com la llet, l'oli i les conserves -ja siguin de peix, llegums o vegetals-, així com les fórmules de llet infantil, cereals i potets , i recomanen evitar llegums secs perquè requereixen més temps de cocció -més costós econòmicament de preparar-.





Ha participat en l'acte la presidenta del Banc de Barcelona, Roser Brutau; el regidor de Turisme, Comerç i Mercats, Agustí Colom; la coordinadora de l'entitat social De Veí a Veí, Gemma Rodríguez; la directora general d'Endesa a Catalunya, Isabel Buesa, i la directora de projectes de la Fundació Endesa, Begoña Muñoz.





Brutau ha posat en valor que aquest any, per primera vegada, es poden fer donacions en línia: "Esperem que aquest any la recaptació sigui major o igual a la de l'any passat", quan van recollir 4.656.000 quilos d'aliments.





Buesa ha relatat que han donat 250.000 bosses de roba reutilitzables que substituiran les anteriors, de plàstic, i que les persones han de tornar als voluntaris aquestes bosses per poder usar-les en la següent edició, de manera que calculen que s'evitaran 14 tones d'emissió de CO2 en la fabricació.