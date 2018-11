Serveis Penitenciaris va estudiar si va haver-hi ús indegut de dades personals de Jordi Turull a Lledoners

El Servei d'Inspecció de la Direcció General de Serveis Penitenciaris de Catalunya va obrir un expedient d'informació reservada (IR) en tenir indicis d'una actuació irregular en l'ús de dades personals del diputat de JxCat Jordi Turull, encara que ho va arxivar en constatar que no havia fet un mal ús de les dades.





En una resposta parlamentària de la consellera de Justícia de la Generalitat, Ester Capella, al diputat de Cs Manuel Rodríguez, s'informa que, el matí del 15 de juliol de 2018, treballadors del servei del Mòdul 8 del centre van veure a la impressora del despatx de funcionaris la fitxa bàsica amb fotografia de Turull i d'un altre intern.





En no haver estat sol·licitada aquesta informació, es va obrir la informació reservada per ús irregular de dades personals del Sistema d'Informació Penitenciari Català (SIPC), que es va arxivar el 21 d'agost perquè, tot i les "disfuncions", no s'havia fet malament ús de les dades personals a les quals havien accedit els funcionaris.





No obstant això, es van adoptar diverses mesures correctores com establir filtres a l'accés de dades personals en interns "que puguin tenir una repercussió mediàtica i social", i elaborar un protocol específic de control i supervisió periòdica de l'accés a aquestes dades.





La consellera també ha respost diverses preguntes parlamentàries del diputat del PP Xavier García Albiol, en les que va preguntar si hi ha hagut tracte de favor en el règim de visites dels líders sobiranistes en presó preventiva: Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Carme Forcadell i Dolors Bassa.





PROTOCOL DE VISITES





En les seves respostes, Capella necessita que els càrrecs públics poden visitar els interns en els centres penitenciaris de tot l'Estat sempre que la petició la cursi el càrrec interessat, el pres l'accepti i que l'autoritzi la direcció de la presó en funció de l'horari i els mitjans disponibles, i afegeix que la normativa penitenciària no preveu un nombre màxim de visites.





Així mateix, la consellera apunta que la normativa penitenciària no regula quins càrrecs públics tenen la condició d'autoritat per realitzar visites a centres penitenciaris, i enumera que tenen condició d'autoritat, als efectes penitenciaris: les autoritats judicials i fiscals, els funcionaris de les oficines judicials, el Defensor del Poble, els seus adjunts i delegats, i les institucions anàlogues de les comunitats, i els representants diplomàtics i consulars.