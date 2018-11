Torra es nega a assistir als actes de la Constitució: "no és cap motiu de celebració"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha enviado una carta al Congrés, al Senat i a la delegada del Govern central a Catalunya, Teresa Cunillera, en la qual informa que no assistirà als actes de celebració de la Constitució.





En el text argumenta que "no és cap motiu de celebració". "Fa anys que més que una finestra a la democràcia, la Constitució ha estat una presó per a la llibertat d'expressió i per la capacitat de decisió dels ciutadans", afegeix.





Per això rebutja la invitació a "celebrar un text que va néixer d'una transició del franquisme, que lamentablement encara constatem com viu".













"El poble de Catalunya ha dit clarament que vol superar el marc constitucional amb la creació d'una república independent catalana. I com a president, sóc i seré fidel a aquest mandat democràtic i pacífic", afegeix.