Marchena rebutja apartar-se del judici de procés

El magistrat del Tribunal Suprem que presidirà el judici pel procés independentista a Catalunya, Manuel Marchena, ha presentat aquest divendres el seu escrit d'al·legacions davant la petició de les parts que s'aparti per no considerar-parcial, després de la polèmica pels Whatsapp del portaveu popular al Senat Ignacio Cosidó. Marchena rebutja la recusació per "no tenir de tot interès directe o indirecte" en aquest procediment.





Es tracta d'un escrit que, juntament amb el presentat per la Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat i l'acusació popular, que exerceix Vox, ha de ser tingut en compte per la Sala Penal del Tribunal Suprem a l'hora de decidir si les recusacions de les defenses es rebutgen de plànol o es porten finalment a l'anomenada Sala del 61 de l'alt tribunal perquè l'assumpte es debati a fons.





Recorda Marchena que és la setena vegada que les defenses qüestionen la imparcialitat de magistrats del Suprem en aquest òrgan -ja ho van fer amb la totalitat dels que van a enjuiciarles i també respecte de l'instructor Pablo Llarena- i diu també que recusar pel fet de que a Espanya el Parlament elegeixi als membres del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) seria tant com desqualificar les justícies d'altres països com Bèlgica, Portugal o França, on els polítics també participen en la designació de membres del poder judicial.