El Govern central es dóna un any de termini per acotar els aforaments

La vicepresidenta del Govern, Carmen Calvo, ha anunciat avui que el Consell de Ministres ha aprovat la reforma de dos articles de la Constitució per limitar els aforaments a l'exercici del càrrec i ha precisat que l'executiu es dóna el termini d'un any per dur a terme totes les reformes que comporta posar-lo en marxa.





Calvo ha explicat a més que el president del Govern central, Pedro Sánchez, farà una ronda amb tots els grups parlamentaris sobre aquest assumpte per tal d'aconseguir els suports al Parlament per tirar endavant l'esmentada reforma.





La vicepresidenta ha precisat que amb aquesta mesura, l'Executiu trasllada als ciutadans la seguretat que els càrrecs públics "estan sotmesos amb igualtat davant les lleis" i considera que "d'aquesta manera es fa més rigorós" aquesta submissió a la Llei i que "tots els aforaments dels càrrecs públics quedaran reduïts a l'exercici estricte de la seva funció".