La consultora internacional Kreab ha incorporat a la seva àrea d'Afers Públics a Xavier Cima, marit de la líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, i el periodista Miguel Alba en matèria d'assessorament de posicionament i reputació.





Així ho ha anunciat la firma en un comunicat en què ha explicat que Cima substitueix Miquel Ferrer, que passa a formar part del Consell Assessor de Kreab.





"La incorporació de Xavier Cima reforça les capacitats de la signatura per continuar sent una referència en el sector de l'economia digital. El seu paper serà fonamental per donar resposta a les necessitats dels clients d'aquest àmbit, que demanen professionals sòlids i qualificats amb el objectiu de donar resposta a reptes que planteja el desenvolupament tecnològic", ha destacat el 'Partner' d'Assumptes Públics de Kreab, Jaime Olmos.









Aquest fitxatge de Cima ha obert totes les especulacions sobre quin serà el futur d'Arrimadas, enmig del seu renovat protagonisme per les campanyes andaluses. Potser el trasllat de Cima de Barcelona a Madrid pugui afavorir en un futur que Acostades doni el salt a la política nacional.





TRAJECTÒRIA





Graduat en Direcció i Administració d'Empreses per la Universitat Oberta de Catalunya, Xavier Cima, va ser cofundador i director de 'Diplocily i Diplodat Technologies'. A més va exercir com a president del Consell d'Administració de Somarsa i és membre del Col·legi d'Economistes de Catalunya.





En l'àmbit polític, va ser diputat al Parlament de Catalunya durant la Xª Legislatura per l'extinta CiU, a més d'altres càrrecs electes que va exercir a nivell local entre 2007 i 2016. Va abandonar la seva activitat política fa 3 anys per treballar en Observatori 2050, consultoria dedicada a assessorar empreses en l'àmbit tecnològic.





Per la seva banda, Miguel Alba, és llicenciat en Periodisme per la Universitat Complutense de Madrid i Màster en Comunicació Radiofònica per Onda Cero. En els últims dos anys i mig, ha exercit com a director en el mitjà digital Vozpópuli.