La temporada de premis continua donant els seus primers passos que el porten en aquesta ocasió fins a la Gran Poma on el Cercle de Crítics de Nova York ha donat a conèixer els seus guardons anuals. 'Roma', el film dirigit per Alfonso Cuarón i produït per Netflix, ha estat la gran triomfadora alçant-se amb els premis de Millor pel·lícula i millor director per al cineasta mexicà. A més, el film també es va alçar amb el premi a la millor fotografia.





Ethan Hawke pel seu treball a 'El reverend' ha estat escollit com a millor actor mentre que la Regina Hall amb la comèdia 'Support the Girls' ha estat guardonada com a millor actriu. El premi a la mejoractriz de repartiment va ser per a Regina King per 'El blues de Beale Street' i el de millor actor de repartiment per a Richard E. Grant per la seva interpretació a '¿Podràs perdonar-me algun dia?'.





El llibret d' 'El reverend' escrit per Paul Schrader es va emportar el premi al millor guió, el de millor pel·lícula estrangera va ser per al film de Pawel Pawlikowski 'Cold War', la millor pel·lícula d'animació va ser 'Spiderman: Un nou univers '. El drama sobre l'adolescència 'Eighth Grade' de Bo Burnham va ser reconegut com a millor òpera prima: 'Eighth Grade' i 'Minding the Gap' de Bing Liu va ser escollit millor documental.





El Cercle de Crítics de Nova York també va concedir dos premis especials: Kino Classics per la col·lecció de Blu-ray 'Pioneers: First Women Filmmakers' ia David Schwartz pel seu treball durant 33 anys com a comissari en cap del Museu de la Imatge en Moviment.