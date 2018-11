Els líders nacionals fan costat als seus candidats en el tancament de les andaluses

Andalusia tanca una campanya electoral en què s'ha parlat més d'Espanya que de la comunitat autònoma i en què es dibuixa un escenari incert i tres preguntes: el futur de Susana Díaz, la batalla per la segona plaça i la irrupció de Vox.





SUSANA ES JUGA LA PRESIDÈNCIA





La presidenta de la Junta i candidata a la reelecció, Susana Díaz, ha manifestat que en les eleccions autonòmiques del 2 de desembre, Andalusia es juga seguir avançant des de l'estabilitat, les polítiques progressistes i la igualtat que garanteix el PSOE-A, o " retrocedir "amb una" triple aliança "de la dreta i l'extrema dreta, que planteja un pas enrere," mutilar "l'autonomia i retallar drets.





Així mateix, ha indicat que ella aspira a aconseguir en les eleccions de diumenge una àmplia majoria per poder conformar un govern en solitari, progressista i d'esquerres. En qualsevol cas, ha assegurat que si s'aconsegueix aquesta àmplia majoria, l'endemà cridarà a la resta de partits que estan en el respecte a la Constitució, a l'Estatut d'Autonomia i l'estat de dret per a "demanar-los que no bloquegin les institucions", i ha deixat clar que mai parlarà amb l'extrema dreta que representa Vox.





QUI OCUPARÀ LA SEGONA PLAÇA?





Per la seva banda, el president del PP, Pablo Casado, al costat del cap de llista del PP per Sevilla a les eleccions autonòmiques, Juan Ignacio Zoido, i la presidenta del PP sevillà i número dos de la candidatura, Virginia Pérez, han encapçalat aquest divendres un míting a Tomares, defensant la necessitat que Andalusia protagonitzi "un canvi" amb les eleccions autonòmiques de diumenge, per ser una regió "de primera".





El president de Ciutadans, Albert Rivera, que ha tingut un paper protagonista en aquesta campanya autonòmica al costat de Inés Acostades, ha assegurat que el seu partit serà "decisiu" per al canvi a Andalusia, pel que ha demanat als andalusos, en l'últim dia de campanya, que "es mobilitzin" aquest diumenge 2 de desembre i vagin a votar.





Els de Rivera es juguen la segona plaça amb el Partit Popular i amb Endavant Andalusia, la marca autonòmica de Podem. El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, ha acudit al tancament de campanya per cridar als seus simpatitzants a "fer història" votant a Endavant Andalusia en les eleccions andaluses d'aquest diumenge perquè "amb Andalusia en peu podem construir el canvi d'Espanya amb dignitat".





ENTRE ELS 0 I ALS 6 ESCONS





L'altre fenomen d'aquestes eleccions ha estat el progressiu però ascendent avanç de Vox, que se la juga en aquests comicis per configurar-se com una força política a nivell nacional. Les enquestes han estat molt volàtils amb la formació identitària, calibrant la seva presència al Parlament andalús de 2, 3 i fins a 6 escons, o bé assegurant que no anaven a obtenir cap escó.