Pedro Sánchez demana parlar sobre migració en la cimera del G-20 Buenos Aires

El president del Govern d'Espanya, Pedro Sánchez, ha assistit per primera vegada a la Cimera del G-20 a Buenos Aires (Argentina), per defensar un major control de la immigració respectant els drets humans.









Així, Sánchez s'ha sumat al pensament majoritari dels líders que conformen aquest grup, a excepció sobretot de Donald Trump (Estats Units), que en un futur hi ha un suport a Bolsonaro (Brasil).





Els debats a Buenos Aires es van centrar en Donald Trump i en altres presidents de països del G8, com Putin, Macron o el príncep de l'Aràbia Saudita, Mohammed bin Salman, en la primera cimera de les potències mundials que se celebra a Sudamerica.





Però, Sánchez ha intentat donar un pas endavant, en un organisme al qual Espanya entra com a convidat encara que acudeixi cada any, per defensar un projecte migratori mundial just i exposar que cal aliar-se per enfrontar els creixents nous moviments de nacionalisme populista i proteccionistes.





L'altre G20 argentí





Mentre se celebrava aquesta cimera, per a la qual el país havia dotat la seva seguretat amb 22.000 efectius, als carrers de Buenos Aires va tenir lloc una manifestació pacífica en contra d'aquestes reunions internacionals i criticant Macri, el president argentí, per la seva hipocresia davant el món, entre altres coses, després dels fets a la final de la Copa Libertadores, on es va atribuir a una fallada en la seguretat de l'esdeveniment .