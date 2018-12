Patxi López afirma que a Catalunya es necessita més llei i més diàleg

El secretari de Política Federal del PSOE, Patxi López, ha assenyalat que a Catalunya "a més de la llei cal diàleg", i que per això els socialistes "amb una mà" van a "defensar la llei i la Constitució i amb l'altra "volen parlar.



"Ningú pot saltar-se la llei, ningú pot tancar un parlament si no li dóna la raó i no pot condicionar uns pressupostos, perquè un govern no va a ficar-se en el que diuen els tribunals", ha assenyalat López, que ha recomanat als partits sobiranistes catalans que donin suport als pressupostos generals de l'Estat (PGE) que presentat el Govern de Pedro Sánchez perquè són els "millors" per a Catalunya.



En un acte del partit per a la presentació del candidat socialista a Plasencia (Càceres), Raúl Iglesias, López s'ha referit també a la jornada electoral a Andalusia, sobre la qual ha assenyalat que "en democràcia la revolució es fa a través del BOE" .



"Avui a Andalusia decideixen qui a través del Butlletí Oficial d'Andalusia transforma i canvia la vida de la gent", ha assenyalat López, qui s'ha manifestat amb seguretat sobre la victòria de Susana Díaz així com en la dels socialistes en les pròximes eleccions autonòmiques i generals.



D'altra banda, López ha posat de manifest la importància dels alcaldes com a figura de referència, com "far dels ideals del PSOE", i en aquest sentit ha remarcat que els regidors municipals han de ser un "mirall" en què es vegin reflectits tots els socialistes ".



Un exemple, ha afegit, enfront de les polítiques de la dreta que sembla "que han nascut amb el poder des del bressol" que creuen que els socialistes s'ho estan "usurpant" cada vegada que arriben al poder.



Per això, ha recomanat al candidat placentino Raúl Iglesias que "mai un socialista canviarà ni de principis ni valors", i que aquí radica la victòria electoral futura i per això "el PSOE durarà sempre i per això segueix sent el referent per a milions de persones en aquest país "



López ha recordat la seva infància quan va arribar a la província de Càceres pel fet que els seus pares van ser "exiliats" durant la dictadura franquista, i els llaços que uneixen a la seva família amb el nord d'Extremadura, d'on són originaris els ascendents de la seva dona .



Patxi López ha participat en aquest acte al costat del secretari general del PSOE d'Extremadura, Guillermo Fernández Vara; el secretari general del PSOE de Càceres, Miguel Ángel Morales; i la secretària general del PSOE de Plasencia i presidenta de l'Assemblea, Blanca Martín, a més del propi candidat, Raúl Iglesias.