El PSOE guanya les eleccions andaluses amb un marcat descens i Vox irromp amb força, segons sondejos

El PSOE ha tornat a guanyar les eleccions autonòmiques celebrades en el dia d'avui a Andalusia, encara que amb un fort descens en escons, situant-se entre 36-38, enfront dels 47 que va obtenir en els comicis de 2105, segons l'enquesta de GAD3 per 'ABC' .





El PP queda en segona posició, aconseguint entre 22 i 26 escons, mentre que Ciutadans aconsegueix entre 19 i 21. Per la seva banda, Endavant Andalusia aconsegueix entre 18 i 20.





LA SORPRESA LA DA VOX





La gran sorpresa de la nit la dona VOX que entraria per primera vegada al Parlament andalús amb entre 8 i 10 escons.





Les eleccions autonòmiques de 2015 les va guanyar el PSOE amb el 35,43 per cent dels vots i 47 escons, seguit del PP amb el 26,76 per cent i 33 escons. En tercer lloc va quedar Podem amb el 14,84 per cent i 15 escons.





Per la seva banda, Ciutadans va obtenir el 9,28 per cent dels vots i 9 escons. Finalment, Esquerra Unida va aconseguir el 6,89 per cent i 5 escons.