Patacada dels socialistes a Andalusia. L'esquerra perd la majoria i Vox entra amb força al Parlament andalús. El PSOE perd la Junta d'Andalusia després de 36 anys en què sempre ha guanyat, excepte el 2012, quan el PP el va superar en vots, encara que la majoria aconseguida no li va ser suficient al partit per arribar a governar.





Per primera vegada en 36 anys, el PSOE-A s'arrisca a perdre el Govern si pacten les formacions de la dreta que sumen majoria absoluta gràcies al creixement de Ciutadans ia la irrupció abrupta de Vox. Contra tot pronòstic, els socialistes s'enfonsen i perden 14 escons, en baixar de 47 a 33.





Malgrat ser la força més votada, el PSOE-A recapta 1 28,06 per cent dels vots amb el 97,64% escrutat, set punts per sota del que fins avui era el seu pitjor resultat en termes de percentatge de vot, el de 2015, i es deixa més de 420.000 vots respecte als últims comicis.





Cap enquesta va anticipar aquest patacada del PSOE, malgrat que en cercles socialistes s'assumia com a possible una certa pèrdua d'escons, però no molt superior als cinc escons.

El resultat d'avui per als socialistes queda a anys llum d'aquells primers comicis autonòmics del 23 de maig de 1982, en què el PSOE-A va aconseguir amb Rafael Escudero el millor resultat en la seva història, tan sols cinc mesos abans de les generals que van suposar la primera victòria del PSOE amb Felipe González, per majoria absoluta. Llavors van votar el PSOE-A gairebé milió i mig d'andalusos, el 52,54%, traduïts en 66 escons.





Mai més el PSOE-A va recaptar una victòria igual, tot i que s'ha mantingut en el poder de forma ininterrompuda des de llavors. Tan sols el 2012 va ser superat en nombre de vots i escons pel PP de Javier Arenas, a la primera, i fins ara, única derrota dels socialistes andalusos, que es van quedar a 42.000 vots del PP (39,56%) i amb 47 escons, tres menys que els populars.





El pacte amb Esquerra Unida va mantenir a San Telmo el socialista José Antonio Griñán, que dimitiria any i mig després, en plena instrucció del cas de corrupció dels ERO, pel qual està sent jutjat al costat del també expresident andalús Manuel Chaves.





En qualsevol cas, l'any que els socialistes van demanar un suport més baix en percentatge de vot va ser en els comicis de 2015 (35,41%), els primers amb Susana Díaz com a candidata i en els quals va irrompre Podem, a qui van votar gairebé 600.000 andalusos, que van atorgar 15 escons als 'morats'. Així i tot el PSOE-A va mantenir la primera posició amb 1.411.278 vots i 47 escons.









L'any en què el PSOE-A va obtenir un menor nombre d'escons va ser el 1994, en plena recessió econòmica agreujada per les milionàries inversions que van preparar a Espanya per a les Olimpíades de Barcelona i l'Expo de Sevilla el 1992. Tot i que els socialistes van tornar a ser primera força, van perdre la majoria absoluta que va caracteritzar les tres legislatures anteriors al deixar-se 17 escons i caure fins als 45.





LA LEGISLATURA DE LA PINÇA





Va ser l'inici de la breu legislatura 'de la pinça', en què Manuel Chaves va governar en minoria davant la impossibilitat de pactar amb Esquerra Unida, que havia aconseguit el seu millor resultat amb 20 escons. L'oposició de bloqueig que van posar en marxa PP i Esquerra Unida de manera conjunta va abocar a Chaves a avançar les eleccions 20 mesos després.





Els comicis del 96 van permetre a Chaves remuntar fins als 52 escons, mentre que IU va ser penalitzada i va baixar de 20 a 13 escons. Els socialistes van triar llavors com a socis de govern als quatre diputats del Partit Andalusista, pacte que es va reeditar després de les eleccions de l'any 2000.









El PSOE-A va haver d'esperar a les eleccions de 2004, que van coincidir amb les generals, per tornar a obtenir una majoria absoluta per primera vegada en una dècada, que van repetir en els comicis de 2008.





Els resultats suposen un gir històric en una comunitat autònoma governada pel PSOE des de la instauració de l'autonomia el 1981.