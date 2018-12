Vox aspira a poder treure de la Junta al "PSOE de la corrupció"

El secretari general de VOX, Javier Ortega, ha afirmat que la seva formació és el partit "de la mobilització i ha dit que confia" a treure de la Junta al PSOE de la corrupció i la ineficàcia ".



En la seva compareixença a l'Hotel Ayre, on ha estat rebut amb aplaudiments, Ortega ha expressat "la seva més absoluta satisfacció" per la campanya electoral i per aquesta jornada, ja que ha assegurat que VOX ha estat el partit que "ha marcat el debat polític "en aquesta eleccions.



"Ha posat damunt la taula la necessitat del control de les nostres fronteres i acabar amb la immigració il·legal, d'acabar amb l'abusiva càrrega fiscal, la supressió d'impostos, i el partit que ha posat sobre la taula la necessitat d'acabar amb totes les lleis lleis ideològiques, especialment de gènere i memòria històrica ", ha dit.



A més, ha afegit que és el partit que "ha posat sobre la taula la necessitat d'acabar amb tota la despesa polític innecessari, subvencions i la devolució de la competències de sanitat, Jusiticia i educació a l'Estat".



Igualment, ha assegurat que VOX "és el partit de la mobilització social" i que han estat "més de 35.000 persones que han acudit als diferents actes, els més multitudinaris, com no s'havien vist en moltes dècades a Andalusia", i alhora que ha destacat també la mobilització en xarxes socials.



Però, ha afegit que "també ha estat el centre dels atacs i insults i això lamentablement també ens ha posat en el centre de l'atenció pública".



Per Vox aquesta campanya i aquesta jornada "han demostrat quin és el vot útil, i aquest vot útil ha estat el vot de la il·lusió, de recobrar l'esperança", ia partir d'avui "esperem treure de la Junta el PSOE de la corrupció i la ineficàcia ".



A més, pel que fa als resultats, no té dubte que "hi ha hagut un vot històric a favor d'una formació que ha demostrat ser capaç de fer el que altres no han estat capaços de fer en 40 anys".