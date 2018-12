PP, Cs i Vox poden formar govern a Andalusia

El PSOE torna a guanyar les eleccions andaluses d'aquest diumenge però només amb 33 escons, 14 menys dels que va obtenir el 2015 i sense sumar amb Endavant Andalusia --17 parlamentaris-- per assolir la majoria absoluta --55 diputats--, que poden arribar a PP, Ciutadans (Cs) i VOX si sumen els 26, 21 i 12 parlamentaris que han obtingut al 99% escrutat.

Els socialistes aconsegueixen aquest 2D seu pitjor resultat en eleccions autonòmiques --el menor fins ara eren 45 escons en 1994-- i es deixen 14 escons i set punts de suport respecte a març de 2015 quan va aconseguir el 35,4% dels vots. Si es confirma aquest resultat al 100% escrutat, Susana Díaz no podria sumar majoria absoluta per separat amb Endavant Andalusia ni tampoc Cs, que va permetre la seva investidura en l'anterior legislatura.





El PP de Juanma Moreno manté el segon lloc tot i perdre set dels 33 escons que va aconseguir en les passades autonòmiques, igualant el pitjor resultat del partit des de 1990, quan va obtenir 26 parlamentaris amb un suport del 22,18%, però obre per primera vegada la possibilitat d'arribar al Govern andalús si suma el suport de Ciutadans i VOX.





Al marge de la sorprenent irrupció de VOX, que s'estrena amb 12 parlamentaris, Ciutadans és la força que experimenta major creixement en relació al març de 2015, ja que duplica el nivell de suport fins a aconseguir el 18% dels vots i 21 escons enfront als nou obtinguts fa tres anys i mig. Ara es converteix en factor clau per a un possible canvi de govern després de 36 anys de govern ininterromput del PSOE a Andalusia de la mà de PP i VOX.





Endavant Andalusia, liderada per Teresa Rodríguez (Podem) i Antonio Maíllo (IULV-CA), aconsegueix els 17 diputats enfront dels 20 que van sumar per separat Podem (15) i IULV-CA (5) fa tres anys i mig i es deixen gairebé quatre punts de suport a les urnes. La coalició no aconsegueix suficients parlamentaris per ser clau de govern amb el PSOE i es queda lluny del millor resultat que IU va obtenir el 1994, quan va arribar 20 escons i va superar el 19% dels vots.





Per la seva banda, VOX arriba per primera vegada representació institucional a Espanya amb 12 diputats al nou Parlament andalús fregant el 11% dels vots i amb un paper clau per definir les majories. Fa tres anys i mig prou feines va aconseguir 18.422 vots --el 0,46% - i va ser superat àmpliament per altres formacions extraparlamentàries com UPyD, Partit Andalusista (PA) i Partit Animalista contra el Maltractament Animal (PACMA).





El Parlament andalús es constituirà el proper 27 de desembre. El candidat que aspiri a la presidència necessitarà majoria absoluta en primera votació o simple en segona, però si transcorreguts dos mesos des que arrenquen les votacions cap candidat suma majoria simple s'hauran repetir els comicis, segons estableix l'Estatut d'Autonomia.