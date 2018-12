Durant les últimes dècades, l'escalfament global s'ha convertit en una de les grans preocupacions de científics i polítics. No obstant això, massa vegades s'enfoca la transició ecològica com un assumpte per al qual sembla indispensable desplegar accions a gran escala. Però cada un de nosaltres pot esdevenir un agent del canvi. I aquest canvi pot realitzar-se gràcies al cotxe elèctric.





Repassar les xifres dels 'vehicles fòssils' pot ajudar-nos a centrar el problema: sabies que el transport produeix el 25% de les emissions de CO2 a Espanya i que els turismes consumeixen el 15% de l'energia del nostre país? La majoria dels espanyols posseïm un vehicle que funciona amb gasolina o dièsel i que fem servir majoritàriament en mitjans urbans, on es concentren el 80% de les emissions.





Per aquest motiu tots puguem aportar el nostre granet de sorra per limitar els efectes del canvi climàtic. Els vehicles elèctrics reuneixen els avantatges necessàries per respectar tant el medi ambient com el conjunt de la societat.





1- Compromís amb el medi ambient





El Informe de les emissions de gasos d'efecte hivernacle a Espanya 1990-2012 indica que el transport per carretera va suposar un 22% del total de les emissions de CO2. El cotxe elèctric és l'alternativa més clara i efectiva per lluitar contra el canvi climàtic.





Unes 2 tones netes de CO2 (segons el mix de generació actual espanyol) es deixen d'emetre cada any durant la vida útil d'un vehicle elèctric en comparació a un vehicle tèrmic.





A més, el cotxe elèctric permet utilitzar per a la seva recàrrega l'excedent d'energia renovable que té lloc durant principalment la nit i aplanar d'aquesta manera la corba de demanda elèctrica. És a dir, tot el potencial d'energia renovable dels parcs eòlics que hi ha durant la nit, que actualment no s'aprofita.





2- Un aire millor per a les nostres ciutats





El trànsit és una de les principals fonts d'emissió de contaminants de l'aire, que a més genera els majors nivells d'exposició de la població urbana als mateixos, a causa de que l'emissió es produeix molt a prop de la població i de forma molt estesa.





I és que, segons l'OMS, l'aire contaminat va causar 4,2 milions de morts a l'any 2016.

Els vehicles elèctrics són la solució ja que produeixen zero emissions de CO2 a la ciutat i especialment gasos i partícules contaminants, que són les que contribueixen a la contaminació de les ciutats i incideixen en la qualitat de l'aire i la salut de les persones.





Cal no oblidar que Europa s'ha marcat com a objectiu en 2050 la desaparició dels vehicles de combustibles fòssils, per a això és necessari un procés gradual que permeti el 2030 un transport net en el centre de les principals ciutats.









3- Menys soroll





Un altre dels grans problemes de les nostres ciutats és la contaminació acústica. I el trànsit genera molt soroll.





El soroll és tan dolent com qualsevol altre tipus de contaminació perquè provoca perjudicis a la població que van des de trastorns fisiològics -com la pèrdua progressiva d'audició-, fins als psicològics. Irritació, cansament, mals de cap o altres tipus de disfuncions fisiològiques... són habituals.





Gairebé el 80% de la contaminació acústica de les grans ciutats està provocada pel trànsit.

Com no té motor de combustió, el vehicle elèctric no produeix pràcticament soroll durant la circulació, la qual cosa contribueix també a reduir la contaminació acústica a les ciutats i millorar la qualitat de vida dels seus habitants.





4- Un cotxe intel·ligent i connectat





El futur sempre fascina. Però hi ha moltes coses que ja són una realitat. En el cas de la mobilitat, el vehicle elèctric és la punta de llança.





Els 'cotxes del futur' són els elèctrics. El cotxe elèctric és, per definició, un cotxe connectat. En ser així, i amb les possibilitats que avui en dia ofereix la digitalització, monitoritzar i controlar certes funcions del VE de forma remota és una realitat de gran utilitat.





Activa la climatització, la recàrrega, obrir el cotxe o rebre alertes al mòbil són ja funcions pràcticament estàndard avui dia. En un futur no molt llunyà, la conducció autònoma possibilitarà una nova gamma de serveis al conductor.









5- 100 km per tres vegades menys diners que amb un de gasolina





L'estalvi també és una de les grans raons per les quals apostar pels elèctrics.





El consum aproximat d'un cotxe elèctric en termes d'energia és d'aproximadament 15 kWh per cada 100 quilòmetres. Tenint en compte que el preu de l'electricitat per kWh ronda els 18 cèntims d'euros, tindríem un consum en termes econòmics de 2,7 € per cada 100 km. D'altra banda, si suposem un consum de 7 litres de combustible als 100 km amb un preu de 1,25 € / litre, el preu en aquest cas per cada 100 km seria de 8,75 €, una mica més del triple.





A més, mentre que els preus de la gasolina i dièsel estan més a mercè de la incertesa i volatilitat dels mercats, hi ha tarifes elèctriques més favorables i pensades especialment per a clients amb vehicle elèctric que proporcionen uns preus horaris molt avantatjosos durant la nit, aprofitant les hores vall de consum, les quals són labs més propícies per poder efectuar la càrrega del vehicle elèctric.





6- Surt a compte





Sí, cal tenir amplitud de mires. El cost inicial d'un cotxe elèctric encara és elevat. Però a la llarga surt més barat que un vehicle convencional.





Per què? Principalment, pel menor cost de manteniment, energia i estalvis en impostos. Això sense considerar els altres beneficis que ofereixen les administracions públiques als vehicles elèctrics.





A llarg termini s'han de tenir en compte les polítiques de restriccions que ajuntaments de grans ciutats s'estan veient obligats a adoptar pel que fa a l'accés de vehicles de combustió als seus centres urbans.





L'Ajuntament de Barcelona ja contempla restriccions d'accés a partir del 2020 per a vehicles dièsel anteriors a l'any 2006 o de gasolina de l'any 2000. Mesures similars durà a terme Madrid en episodis d'alta contaminació, el que fa pensar que, a llarg termini, el accés a les grans ciutats amb vehicles de combustió serà penalitzat considerablement.





7- Autonomia suficient





Amb una autonomia real d'uns 220 km i diària (prèvia recàrrega nocturna) es poden dur a terme tots els desplaçaments que requereix el dia a dia d'una ciutat gran o petita.





Per tant, la por a quedar-se "tirat" o no poder utilitzar el cotxe perquè està sense bateria és injustificat. A més, cada vegada són més els punts de recàrrega públics disponibles ja sigui en via pública o en centres comercials que permeten la recàrrega ràpida del VE en cas de necessitar-ho.









8- L'energia, a casa





Anar a la gasolinera a repostar és una cosa que a poc a poc es convertirà en una cosa del passat. Si disposes 1 d'una plaça de garatge pots instal·lar un punt de recàrrega i carregar el teu cotxe cada nit per disposar de l'autonomia íntegra al dia següent.





En el cas d'habitatges en bloc amb garatge comunitari, gràcies a la modificació del Article 17 de la Llei de Propietat Horitzontal , la instal·lació en aquests casos tampoc suposa cap problema ja que segons el que estableix ella. Ningú de la comunitat de propietaris es pot oposar al fet que s'instal·li un punt de recàrrega per a ús privat.





9- Avantatges de les administracions públiques





Amb un cotxe elèctric pots accedir a zones eventualment restringides al trànsit. A més, la major part dels ajuntaments i altres administracions públiques ofereixen molts avantatges: bonificació en l'impost de circulació (IVTM), poder aparcar gratuïtament en zones públiques de pagament, accés gratuït als peatges, circular per àrees restringides de la ciutat, accés al BUS-VAO...





També des del govern central s'han vingut portant a terme plans de subvenció per a la compra d'aquest tipus de vehicles, és el cas del Pla MOVEA de 2017 o el MOVALT de 2018 que proporcionen ajudes a partir de 5.000 euros per a la compra exclusiva de vehicles sostenibles, i el vehicle elèctric ho és.





10- Conducció segura, eficient i plaent





La conducció d'un cotxe elèctric és molt més suau, amb una acceleració potent i contínua absència de soroll i vibracions fan més confortable la conducció.





El motor elèctric, en no tenir components mecànics ni fricció, funciona exactament igual en fred i en calent de manera que iniciar la marxa a demà fredes d'hivern no implica cap diferència versus qualsevol dia de clima més temperat.





Així mateix, amb els sistemes de recuperació d'energia que porten actualment els vehicles elèctrics sol passar que l'estil de conducció tendeix a prioritzar una conducció eficient i per tant segura, ja que cal tenir en compte que en aixecar el peu de l'accelerador el motor elèctric deixa de gastar energia, i passa a recuperar-la. És a dir, no és només que deixem de gastar combustible, com passa en un cotxe tèrmic, és que és com si fóssim repostant en marxa.









11- Manteniment mínim





Els motors elèctrics són molt més eficients que els tèrmics, duren molt més i requereixen fins a un 80% menys de manteniment.





El principal element de desgast en un cotxe elèctric són les bateries que si bé avui dia solen tenir ja garanties superiors als 80.000 km, un cop substituïda, el cotxe elèctric quedaria com nou.





A més, amb el cotxe elèctric ja et pots oblidar de caríssimes avaries o manteniments de caixa de canvis, corretja de distribució, embragatge, alternador, filtres o oli... La despesa anual de manteniment d'un vehicle elèctric es redueix considerablement.





12- Una vida més sostenible





Triar un vehicle elèctric és també comprometre amb la sostenibilitat de la teva ciutat. A part dels beneficis mediambientals que representa, el cotxe elèctric suposa llançar un element de difusió i coneixement per conscienciar que cada un de nosaltres és part de la solució.





Avui dia hi ha moltes opcions noves de moure a la ciutat i totes elles coincideixen en una cosa, són elèctriques. La gran majoria d'empreses de vehicles compartits que s'implanten a les ciutats, ja sigui mitjançant cotxe o motocicleta, utilitzen vehicles elèctrics.





Per tant, la mobilitat elèctrica no només ens fa sostenibles, ens fa més situar-nos en l'avantguarda del progrés.









108.500 punts de recàrrega en cinc anys





Per aquesta aposta decidida per una nova cultura de l'energia, més sostenible, inclusiva i responsable, Endesa té com a objectiu impulsar l'electrificació de la demanda energètica de la societat, en entendre que és el vector energètic més sostenible, d'emissions zero en consum i alta eficiència en la generació, a més de reduir la nostra dependència energètica exterior.





Així, està impulsant projectes per a promovent la mobilitat elèctrica com a instrument per aconseguir un model energètic de zero emissions.





Endesa té un ambiciós pla per instal·lar 108.500 punts en els propers cinc anys, dels quals 8.500 seran d'accés públic. La majoria estaran en autovies, en accessos a les ciutats i en centres comercials. S'instal·laran més de 2.000 en el període 2019-2020, de manera que es donarà accés a aquest tipus d'infraestructures a un 75% de la població espanyola en els seus municipis.









Aquests punts connectaran les principals ciutats (de més de 35.000 habitants) i carreteres, cobrint 15.000 quilòmetres de vies principals i àrees urbanas. Els altres 6.500 punts de recàrrega pública s'instal·laran en el període 2021-2023 i han de garantir una cobertura més àmplia de les zones urbanes, les principals autopistes i les illes.





S'instal·laran en centres comercials, aparcaments, cadenes hoteleres, àrees de servei i vies públiques, de manera que es dotarà de més cobertura de recàrrega a zones urbanes, nodes estratègics de comunicació i les illes.





La inversió en punts de recàrrega públics, que subministraran energia certificada 100% d'origen renovable, serà de 65 milions d'euros.





En paral·lel, la nova marca Endesa X impulsarà el desenvolupament de punts de recàrrega en aparcaments privats, residencials i d'empreses per assolir 100.000 punts de recàrrega en el període de desenvolupament del pla.