La convenció dels Drets del nen

El passat 20 de novembre es van complir 59 anys de l'aprovació a l'ONU dels drets de l'infant. Les seves consideracions preliminars i els 10 principis que sosté poden semblar avui dia una obvietat. Però va ser un gran pas que va permetre donar un estatut legal a la infància i als nens, universalitzant els seus drets. També a nivell simbòlic va marcar un abans i un després, sobre el concepte d'infància i de les seves característiques, fonamentalment la vulnerabilitat i la dependència. El text insisteix en el dret a una protecció especial i a una comprensió, en un context d'amor i cura. La convenció va permetre anar més enllà del context sociocultural del concepte d'infància universalitzant uns drets inalienables, "considerant que la humanitat deu a l'infant el millor que pot donar-li".





A la convenció s'insta a que la protecció especial sigui recollida en lleis en què "la consideració fonamental a què s'ha d'atenir serà l'interès superior de l'infant."





La societat, a través de les seves institucions polítiques i de serveis assistencials, passa a ser la responsable última de la protecció i de la cura de l'infant. Aquest "interès superior de l'infant" és el que fa que se li pugui retirar la custòdia del nen als seus pares, si es considera que no s'estan respectant els seus drets, o que es prenguin les mesures adequades per a esmenar la vulneració d'aquests drets. Són organismes la funció dels quals és "protegir contra tota forma d'abandonament, crueltat i explotació", fins i tot davant de la pròpia família, enfront dels seus pares. La convenció destaca el lloc del nen com a subjecte de ple dret, que el nen no és un objecte propietat de ningú, ni tan sols dels seus pares. Però és evident que malgrat el que s'ha fet hi ha molt camí per recórrer, que la protecció que la societat fa de l'infant segueix sent relativa i insuficient.





En l'època de la hipermodernitat es produeixen noves formes d'abandonament i de desprotecció del nen i de la infància.





Els nens es veuen exposats a situacions de la vida dels adults, de manera que es deixa de preservar la infància com a tal. Als nens se'ls fa partícips de situacions de la vida social i famiiar que no poden assimilar, que no tenen possibilitat de comprendre: problemes econòmics, intimitats de la vida adulta i de la vida de parella, formes de violència social, etc. Hi ha una frase que els nens d'abans escoltaven amb freqüència i que ara sembla haver desaparegut: "Això no és cosa de nens", o la seva variant, "Això és cosa d'adults". El missatge aclareix i tranquil·litza, allibera al nen d'haver d'atendre i de fer esforços per comprendre coses que li sobrepassen. Quan l'adult posa filtres, quan acota i limita l'exposició del nen a situacions que no li corresponen, no només preserva l'infant sinó també a la seva infància.





La tendència a la hiperocupació dels nens en múltiples activitats -marcada per uns ideals socials de productivitat- col·labora a exposar el nen a una estimulació constant. Aquestes activitats deixen poc marge per al temps d'oci, per al joc espontani i per estar amb els seus pares, que són el més propi de la infància.





En la infància de l'època actual els nens es crien i creixen en el context del món digital.





En les famílies i les escoles proliferen els dispositius electrònics; els adults que conviuen amb el nen usen mòbils, tauletes i ordinadors. Els nens accedeixen a ells, es beneficien de les seves prestacions i se senten fortament atrets pels seus continguts i presentacions, com és lògic i comprensible. També ho és que els pares aprofitin aquest interès per tenir-los entretinguts i distrets. Com passa amb altres coses, la qüestió està en com els adults regulen i controlen el temps d'ús i els continguts als quals accedeixen els nens. És freqüent que els nens es quedin sols en ús del dispositiu, quedant exposats a continguts no acords amb la seva edat, traslladant les seves preguntes a cercadors d'intenet que ofereixen tot tipus de respostes que no s'adeqüen a la seva edat, o veient canals de youtoubers que es dirigeixen a un públic adolescent o adult. Així, el nen queda exposat a estimulacions que se sumen a un efecte d'excitació. Que els pares prenguin consciència dels reptes i dels riscos que comporta és fonamental perquè puguin protegir el nen i la seva infància.





El món de les pantalles, el món de les imatges és molt potent, és un fort competidor dels moments i de les activitats "off-line". Sovint això fa que més que ser un complement, un recurs més, les pantalles siguin un substitut del joc lliure, del joc amb joguines, del joc motriu, del joc amb llenguatge. I tantes vegades, també un substitut de la presència dels pares. La qüestió no rau només en el que fa o veu a la pantalla, sinó en tot el que no fa, que són precisament les activitats pròpies de la infància.





Cal reconèixer que els pares no ho tenen fàcil, que regular l'ús, el temps i els continguts als quals accedeix el nen té les seves complicacions.





Els nens pressionen, demanen, es queixen, insisteixen i fan força per accedir als dispositius i als seus continguts i hi posarà a prova la consistència i la fermesa de la posició dels seus pares. Per això és fonamental que els pares siguin conscients del que hi ha en joc, que tinguin una posició activa davant aquesta situació i que reconeguin la transcendència que tot això té en el desenvolupament i la vida dels seus fills.





Totes aquestes estimulacions a què estan sotmesos els nens d'avui en dia tenen un efecte excitatori i sobre-excitatori en ells. No hauria d'estranyar que això doni lloc a fenòmens i manifestacions lligats a la hiperactivitat i a les dificultats de concentració. No obstant això, això no sembla que es tradueixi en una comprensió de la necessitat de protegir la infància. Més aviat es tendeix a responsabilitzar el nen, a convertir-lo en una patologia del nen, al fet que proliferin els diagnòstics de TDAH, i sovint l'administració de psicofàrmacs.





A l''Informe del Relator Especial (de l'ONU) sobre el dret de tothom a gaudir del més alt nivell possible de salut física i mental' que es va publicar a mitjans de l'any passat, es diu que "l'àmbit de la salut mental segueix estant excessivament medicalitzat i el model biomèdic reduccionista, amb el suport de la psiquiatria i la indústria farmacèutica, domina la pràctica clínica, les polítiques, els programes d'investigació, l'educació mèdica i les inversions en salut mental a tot el món." L'"interès superior de l'infant" que recull La Convenció de drets del nen de 1959, a la llum d'aquest informe de 2017, ha quedat supeditat als interessos del mercat i de la indústria. També els adults estan sotmesos a aquests interessos, però com adults que són tenen recursos per poder comprendre-ho i prendre una posició personal. El nen necessita de la protecció de l'adult.