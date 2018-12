Roca i la por a empitjorar la Constitució

L'exdirigent de CiU i pare de la Constitució Miquel Roca ha assegurat tenir por que si es modifica la Constitució, "la reforma vagi a pitjor".





Creu que la Carta Magna "té molts marges i ho demostra la seva pròpia aplicació", ja que, per exemple, el servei militar es va deixar de fer encara que està marcat com a obligatori i no ha calgut un referèndum per aprovar el matrimoni homosexual.





Ha defensat que la Constitució va tenir en el seu moment "la capacitat i la força per reorientar el camí", i ha subratllat que, si ara hi ha comprensió i diàleg, hi ha marge per entendre.





Roca ha assegurat que a Espanya "li costa entendre i acceptar el sentit profund de la reivindicació catalana", però tot i això veu possible trobar una solució, que passa per arribar a acords.





"Hauríem de saber llegir que les coses no van per un camí que ens pugui interessar i cal reorientar perquè, si no, ens farem mal", i la història ensenya que les ruptures es paguen cares, ha alertat en una entrevista aquest dilluns a Catalunya Ràdio.





CATALUNYA





Ha opinat que Catalunya "no sap administrar la tensió" ni ha sabut fer-ho mai, i la força que té és la unitat dels seus ciutadans i la convivència al carrer, ha apuntat.





Preguntat per si el judici als polítics sobiranistes pel referèndum de l'1 d'octubre serà just, ha dit: "Vull creure-ho, necessito creure-ho i pel que a mi respecta, faré el que estigui al meu abast perquè ho sigui".





Sobre l'entrada de Vox al Parlament andalús, ha dit que li preocupen molt els resultats que va obtenir en les eleccions d'aquest diumenge i al veure-ho va apagar la televisió: "La història no es repeteix mai exactament, però té ritme", ha advertit.