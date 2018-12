Mascarell opta a l'Alcaldia de Barcelona com a candidat independent

El delegat del Govern central a Madrid, Ferran Mascarell, ha anunciat que es presentarà com a candidat a l'Alcaldia de Barcelona de manera "independent" i sense cap partit al darrere, sinó buscant una llista ciutadana transversal amb persones de diferents àmbits.





"Em presento des de la més absoluta independència. Sóc una persona independent", ha remarcat Mascarell aquest dilluns en roda de premsa, en què ha recordat que va deixar el PSC el 2010 i que des d'aleshores no ha militat en cap altre partit tot i haver ocupat càrrecs en executius sobiranistes.





Vol que la seva candidatura reculli els anhels de la ciutat ia les persones que tradueixen la realitat política de Barcelona, amb la llista més ciutadana i independent possible, cosa que assegura que és "absolutament compatible" amb el seu suport a la Crida, impulsada per l'expresident del Govern Carles Puigdemont.





Amb la candidatura de Mascarell -que deixarà el càrrec com a delegat del Govern-, Barcelona preveu diverses candidatures independentistes en aquest moment: la del PDeCAT, amb Neus Munté al capdavant -que ha apostat també per la unitat-, la d'ERC, amb Ernest Maragall, i la que articula la iniciativa Primàries Barcelona, sobre la base d'un idea promoguda per Jordi Graupera, qui també concorre a aquestes primàries.