Tiroteig a Nou Barris

Quatre persones han resultat ferides d'arma de foc en un tiroteig al passeig Urrutia, al districte de Nou Barris de Barcelona, prop del Turó de la Peira.





L'incident ha passat cap a les 10.30 hores d'aquest dilluns i com a mínim hi ha tres quatre, mentre que altres implicats han fugit en un turisme i de moment no hi ha detencions.





Fonts consultades han indicat que se sospita inicialment que pot ser un enfrontament entre clans gitanos, per un possible enfrontament vinculat al tràfic de drogues.





El Sistema d'Emergències Mèdiques (Sem) ha mobilitzat quatre unitats que no han arribat a atendre els ferits, ja que han anat pels seus propis mitjans a l'Hospital Vall d'Hebron, on han estat atesos.